Αγόρασε σε thrift store μπουφάν με 3 δολάρια και το πούλησε για 89.600 δολάρια

Ένας έφηβος αγόρασε με μόλις 3,07 δολάρια ένα παλιό μπουφάν από thrift store στο Όρεγκον. Λίγους μήνες αργότερα, ανακάλυψε ότι το είχε φορέσει ο θρύλος του NBA Γουίλτ Τσάμπερλεϊν στους τελικούς του 1972 και το πούλησε σε δημοπρασία για 89.600 δολάρια, περίπου 82.000 ευρώ.

Ο Κουίν Μπράουν βρήκε το κίτρινο μπουφάν προθέρμανσης τον Ιανουάριο, σε ένα κατάστημα Goodwill έξω από το Πόρτλαντ. Είδε έναν άλλο πελάτη να το πετά ξανά μέσα σε έναν μεγάλο σωρό με ρούχα και πρόσεξε ότι επάνω του έγραφε το όνομα του Τσάμπερλεϊν.

Ο Μπράουν, ο οποίος αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα και τα μεταπωλεί στο διαδίκτυο, το πήρε αμέσως. «Δεν πίστευα καν ότι ήταν δυνατόν να βρεθεί κάτι τέτοιο», είπε. «Στάθηκα πάρα πολύ τυχερός».

Το μπουφάν δημοπρατήθηκε τη Δευτέρα από τον οίκο Sotheby’s και συγκέντρωσε 48 προσφορές. Η τελική τιμή, πάντως, ήταν χαμηλότερη από την αρχική εκτίμηση του οίκου, που υπολόγιζε ότι θα μπορούσε να πουληθεί από 150.000 έως 250.000 δολάρια.

Ο Τσάμπερλεϊν το είχε φορέσει στους τελικούς του NBA το 1972, όταν οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν τους Νιου Γιορκ Νικς και κατέκτησαν το πρωτάθλημα. Ο ίδιος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών.

Οι λεπτομέρειες που αποκάλυψαν την αξία του

Μετά την αγορά, ο Μπράουν άρχισε να ψάχνει στο διαδίκτυο φωτογραφίες του Τσάμπερλεϊν. Βρήκε μία στην οποία ο παίκτης φορούσε παρόμοιο μπουφάν και συνέκρινε προσεκτικά το έμβλημα των Λέικερς και τις ραφές.

Έλεγξε ακόμη και τις διαστάσεις μιας άλλης φανέλας του Τσάμπερλεϊν, ο οποίος είχε ύψος 2,16 μέτρα. Οι μετρήσεις ταίριαζαν σχεδόν απόλυτα.

Μέχρι τότε, το ακριβότερο ρούχο που είχε πουλήσει ο Μπράουν ήταν ένα μπλουζάκι της Sub Pop Records, της ανεξάρτητης δισκογραφικής που είχε υπογράψει τους Nirvana και κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ. Είχε πουληθεί για 250 δολάρια.

Όταν ανέβασε φωτογραφίες του μπουφάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινώνησε μαζί του ο Sotheby’s και του πρότεινε να το αναλάβει. Ο Μπράουν συμφώνησε και το μπουφάν παραλήφθηκε από το σπίτι του με θωρακισμένο όχημα.

Οι ειδικοί του οίκου συνέκριναν το μπουφάν με φωτογραφίες από τους τελικούς του 1972 και κατέληξαν ότι το φορούσε πράγματι ο Τσάμπερλεϊν στη συγκεκριμένη σειρά αγώνων.

Ο Sotheby’s χαρακτήρισε το αντικείμενο «εξαιρετικό κομμάτι αθλητικής ιστορίας», καθώς είναι πολύ σπάνιο να μπορεί ένα ρούχο που φορέθηκε σε αγώνα πριν από περισσότερα από 50 χρόνια να ταυτοποιηθεί με τόση ακρίβεια από φωτογραφίες.

Ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του NBA. Αγωνίστηκε από το 1959 έως το 1973 και κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, ένα με τους Φιλαδέλφεια 76ερς το 1967 και ένα με τους Λέικερς το 1972.

Κατέχει ακόμη το ρεκόρ για τους περισσότερους πόντους σε έναν αγώνα του NBA, καθώς το 1962 σημείωσε 100 πόντους.

Το μπουφάν δεν είναι το πρώτο αντικείμενο του Τσάμπερλεϊν από τους τελικούς του 1972 που πουλήθηκε σε τόσο υψηλή τιμή. Το 2023, μία φανέλα που είχε φορέσει στη σειρά εκείνη δημοπρατήθηκε από τον Sotheby’s για 4,9 εκατ. δολάρια.

Για τον Μπράουν, πάντως, η ανακάλυψη ξεπέρασε κάθε προσδοκία. «Καλύτερα δεν γίνεται», είπε.

Με πληροφορίες από NBC News