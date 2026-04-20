Αγωγή ύψους 250 εκατ. δολαρίων από τον διευθυντή του FBI Κας Πατέλ στο «The Atlantic»

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του «The Atlantic», με αφορμή κείμενο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό από τη δημοσιογράφο Σάρα Φιτζπάτρικ.

Στο σχετικό δημοσίευμα του «The Atlantic», όπου η δημοσιογράφος επικαλείται μία σειρά από πρώην και νυν αξιωματούχους εντός της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, γίνεται λόγο πως ο Κας Πατέλ «προκαλούσε ανησυχία στους συναδέλφους του με περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και ανεξήγητες απουσίες».

Η αγωγή για δυσφήμιση, που κατατέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, ζητά αποζημίωση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το περιοδικό The Atlantic χαρακτήρισε την αγωγή ως «αβάσιμη».

Τι αναφέρει το The Atlantic για την αγωγή του Κας Πατέλ

«Στηρίζουμε την αναφορά μας για τον Κας Πατέλ και θα υπερασπιστούμε σθεναρά το The Atlantic και τους δημοσιογράφους μας ενάντια σε αυτή την αβάσιμη αγωγή», δήλωσε εκπρόσωπος στο CNN.

Αξίζει να τονιστεί πως ο διευθυντής του FBI απείλησε να μηνύσει το περιοδικό The Atlantic, τόσο πριν όσο και μετά τη δημοσίευση του άρθρου την περασμένη Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, η Σάρα Φιτζπάτρικ δήλωσε σε συνέντευξή της στο MS NOW: «Στηρίζω κάθε λέξη αυτού του ρεπορτάζ. Έχουμε εξαιρετικούς δικηγόρους».

Στην αγωγή αναφέρεται ότι οι δηλώσεις στο άρθρο της δημοσιογράφου «υποστηρίζουν ψευδώς» ότι ο Πατέλ «είναι αλκοολικός, ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, είναι ευάλωτος σε ξένους εκβιασμούς, έχει παραβιάσει τους κανόνες δεοντολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι απρόσιτος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχει απαιτήσει την ανάπτυξη «εξοπλισμού διάρρηξης» για να τον βγάλουν από κλειδωμένα δωμάτια, επιτρέπει στο αλκοόλ να επηρεάζει τις δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με ποινικές έρευνες και συμπεριφέρεται ασταθώς με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Το περιοδικό The Atlantic «δημοσίευσε αυτές τις δηλώσεις με πραγματική κακία», αναφέρεται στην αγωγή.

Γιατί καταρρέοουν οι αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση

Οι υποθέσεις δυσφήμισης συχνά καταρρέουν επειδή οι ενάγοντες δεν καταφέρνουν να αποδείξουν την ύπαρξη «πραγματικής κακόβουλης πρόθεσης». Στην συγκεκριμένη περίπτωση, οι δικηγόροι του Πατέλ ισχυρίζονται ότι το περιοδικό The Atlantic αγνόησε τις διαψεύσεις που έγιναν πριν τη δημοσίευση, «δεν έλαβε ούτε τα πιο βασικά ερευνητικά μέτρα» που «θα αντέκρουαν εύκολα τους ισχυρισμούς του» και επέδειξε «σαφή εχθρική στάση» έναντι του Patel.

Η Φιτζπάτρικ έγραψε ότι πήρε συνέντευξη από «περισσότερους από είκοσι ανθρώπους» σχετικά με τη συμπεριφορά του Πατέλ, «συμπεριλαμβανομένων τωρινών και πρώην αξιωματούχων του FBI, προσωπικού των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών πληροφοριών, εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας, μελών του Κογκρέσου, πολιτικών στελεχών, εκπροσώπων συμφερόντων και πρώην συμβούλων».

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας «για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες και ιδιωτικές συνομιλίες» και «περιέγραψαν τη θητεία του Πατέλ ως διαχειριστική αποτυχία και την προσωπική του συμπεριφορά ως ευπάθεια για την εθνική ασφάλεια».

Με πληροφορίες από CNN