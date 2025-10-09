Άγνωστος έκαψε και σκότωσε 500.000 μέλισσες στην Ολλανδία

Δέκα κυψέλες μελισσών καταστράφηκαν ολοσχερώς σε εμπρησμό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο πάρκο Beatrix της πόλης Άλμερε, στα ανατολικά του Άμστερνταμ.

Η φωτιά προκάλεσε τον θάνατο περίπου 500.000 μελισσών, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μελισσοκόμου Χάρολντ Στρίγκερ, ο οποίος φρόντιζε τις κυψέλες τα τελευταία εννέα χρόνια.

Ο Στρίγκερ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως κάποιος προκάλεσε εσκεμμένα τέτοια ζημιά. «Πονάει να ξέρω ότι δέκα κυψέλες χάθηκαν έτσι. Ήταν ζωντανές κοινότητες, και κάποιος τις έκαψε», είπε σε δηλώσεις του στον τοπικό σταθμό Omroep Flevoland.

Έρευνα για εμπρησμό

Η αστυνομία της Άλμερε ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό ως εμπρησμό και ζήτησε πληροφορίες από πολίτες που μπορεί να είδαν κάτι ύποπτο. Σύμφωνα με τον Στρίγκερ, οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι χρησιμοποιήθηκε εύφλεκτο υγρό για να προκληθεί η φωτιά, η οποία διερευνάται ως εμπρησμός.

Οι κυψέλες βρίσκονταν πάνω σε παλέτες, σε απομονωμένο σημείο του πάρκου. Ελάχιστες μέλισσες κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο μελισσοκόμος δήλωσε πως δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο δράστης θα εντοπιστεί.

Άλλοι μελισσοκόμοι στην περιοχή δήλωσαν πρόθυμοι να βοηθήσουν. Η Χελίν Νίμαν, που διατηρεί τρεις κυψέλες, είπε σε ολλανδικό ραδιόφωνο ότι θα του παραχωρήσει μία από αυτές για να μπορέσει να ξεκινήσει ξανά.

Παρά την απώλεια, ο Στρίγκερ σκοπεύει να επιστρέψει στο ίδιο σημείο και να δημιουργήσει νέα αποικία. «Δεν θα τα παρατήσω», ανέφερε. «Οι μέλισσες είναι κομμάτι της ζωής μου. Θα ξαναχτίσω από την αρχή».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ολλανδικής κυβέρνησης, περισσότερα από τα μισά είδη μελισσών στη χώρα απειλούνται με εξαφάνιση.Οι επιστήμονες αποδίδουν τη μείωση των μελισσών στην απώλεια βιοτόπων, τη συχνή χρήση φυτοφαρμάκων και τις μεταβολές του κλίματος.

Με πληροφορίες από BBC