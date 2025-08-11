Αγκάλιασε τον οδηγό που παρέσυρε και σκότωσε τον σύζυγό της: «Δεν το έχω ξαναδεί», λέει ο δικαστής

Ως «αξιοσημείωτη πράξη συγχώρεσης» περιγράφουν διεθνή πρακτορεία, την αγκαλιά μιας γυναίκας με τον άνδρα που ουσιαστικά σκότωσε τον σύζυγό της, προκαλώντας τροχαίο δυστύχημα, στις ΗΠΑ.

Η Ρεγκίνα Τζόνσον όχι μόνο συγχώρεσε τον άνδρα που ευθύνεται για τον θάνατο του συζύγου της, αλλά σηκώθηκε από τη θέση της και τον πλησίασε για να τον αγκαλιάσει, ενώπιον δικαστή.

Ο Τζόζεφ Τιλμαν κρίθηκε ένοχος για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Ο κατηγορούμενος ψιθύριζε «συγγνώμη».

Η Τζόνσον είπε «ο θεός της είπε πως ο Τίλμαν χρειαζόταν μια μητρική αγκαλιά».

Τα πλάνα από το δικαστήριο αιφνιδίασαν. «Ακόμη και ο δικαστής είπε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο» μεταφέρει το ABC7Chicago.

«Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο εκεί που σκότωσε κάποιον», είπε ο δικαστής.

Ο Τίλμαν δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με όχημα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και απερίσκεπτη οδήγηση.

Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξη, με αναστολή του χρόνου φυλάκισης εάν ολοκληρώσει διετές πρόγραμμα απεξάρτησης σε νοσοκομείο.

Οι Τζόνσον ήταν παντρεμένοι επί 50 χρόνια.

