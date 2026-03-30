Άγιο Φως: Κανονικά η Τελετή Αφής με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα

Οι τελετές ενόψει Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, όπως και η Αφή του Αγίου Φωτός, θα γίνουν κανονικά, αλλά με περιορισμένη παρουσία και πιο συμβολικό χαρακτήρα, λόγω της επικίνδυνης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.



Αυτή η απόφαση πάρθηκε από την ισραηλινή αστυνομία μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν όταν δεν επετράπη η είσοδος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Πανάγιο Τάφο.

Μετά από συνάντηση με τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, συμφωνήθηκε ένα κοινό πλαίσιο για το πώς θα γίνουν οι τελετές, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

Ο βασικός λόγος των περιορισμών είναι η έντονη απειλή για την ασφάλεια, καθώς έχουν πέσει ακόμη και πύραυλοι στην Παλιά Πόλη.

Έτσι, οι Αρχές τονίζουν ότι στόχος είναι να συνεχιστεί η θρησκευτική λατρεία, αλλά με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Ισραήλ για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός

«Μετά από μια εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αστυνομίας και του Λατίνου Καθολικού Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, καθορίστηκε ένα κοινό πλαίσιο για τις επικείμενες πασχαλινές τελετές.

Λόγω της σύνθετης κατάστασης ασφαλείας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Roaring Lion», οι τελετές, συμπεριλαμβανομένης της Αφής του Αγίου Φωτός, θα πραγματοποιηθούν με συμβολικό και περιορισμένο χαρακτήρα.

Ο συντονισμός αυτός διασφαλίζει τη διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας, παράλληλα με την κοινή και πρωταρχική υποχρέωση: την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ιρανικοί πύραυλοι και θραύσματα έχουν πλήξει περιοχές εντός της Παλαιάς Πόλης. Οι περιορισμοί αυτοί, που στοχεύουν στη διασφάλιση της ζωής, αποτελούν άμεση αντίδραση σε έναν πραγματικό και άμεσο κίνδυνο για όλους τους πιστούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.