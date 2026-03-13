Αγιατολάχ Χαμενεΐ: Η σύζυγος του είναι ακόμη ζωντανή - Ψευδείς οι αναφορές για τον θάνατό της, λένε τα ιρανικά ΜΜΕ

Η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μανσούρεχ Χοτζάστε Μπαγχερζαντέχ, είναι ακόμα ζωντανή, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία πρόσθεσαν ότι οι προηγούμενες αναφορές για τον θάνατό της ήταν λανθασμένες.

Η σύζυγος του σύμφωνα με τις πληροφορίες τραυματίστηκε κατά τις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ στην κατοικία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, ωστόσο παρότι ο Ιρανός ηγέτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επιδρομής, εκείνη στη συνέχεια νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι η 79χρονη είχε πεθάνει μια ημέρα μετά τον θάνατο του συζύγου της, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, το ιρανικό μέσο Fars News διαψεύδει την είδηση, καθώς ανακοίνωσε ότι η είναι ακόμα ζωντανή.

Την ίδια ώρα ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που τον διαδέχθηκε ως νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, δεν ανέφερε πουθενά τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια του πρώτου επίσημου μηνύματός του στον λαό του Ιράν.

Σε ανάρτηση στο X, το Fars News ανέφερε: «Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι ζωντανή και οι αρχικές αναφορές που δημοσιεύτηκαν σχετικά με τον μαρτυρικό θάνατό της ήταν λανθασμένες».

Η Μπαγχερζαντέχ είναι αδελφή του Χασάν Χοτζάστε Μπαγχερζαντέχ, πρώην αναπληρωτή διευθυντή της Ιρανικής Ραδιοτηλεόρασης (IRIB).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς πολιτικής καριέρας του συζύγου της, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εκτός δημοσιότητας. Μάλιστα, σε αντίθεση με πολλές συζύγους πολιτικών παγκοσμίως, σπάνια εμφανιζόταν σε επίσημες εκδηλώσεις ή σε μέσα ενημέρωσης.

