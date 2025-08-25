Αγγλία: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου στη Νήσο Ουάιτ – Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση έπειτα από πτώση ελικοπτέρου στη Νήσο Ουάιτ, στη νότια Αγγλία, το πρωί της Δευτέρας.

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Ουάιτ ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος, τύπου Robinson R44 II, συνετρίβη σε χωράφι κοντά στον δρόμο A3020, ανάμεσα στις παραθαλάσσιες πόλεις Σάνκλιν και Βέντνορ. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς και ελικόπτερο το οποίο μετέφερε έναν από τους επιβάτες σε νοσοκομείο του Σαουθάμπτον.

Σύμφωνα με την εταιρεία Northumbria Helicopters, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος) από το αεροδρόμιο του Σάνταουν και εκτελούσε πτήση εκπαίδευσης με τέσσερα άτομα, μεταξύ τους και ο πιλότος.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι είδε το ελικόπτερο να «στροβιλίζεται» πριν χαθεί από το οπτικό του πεδίο και συντριβεί, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι τρεις από τους επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι οικογένειές τους ενημερώνονται. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η περιοχή γύρω από το σημείο παραμένει αποκλεισμένη, ενώ ο χαρακτηρισμός του συμβάντος ως «μείζονος περιστατικού» ήρθη λίγες ώρες μετά. Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Ο βουλευτής της περιοχής Τζο Ρόμπερτσον χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγωδία», λέγοντας ότι «μια ημέρα που θα έπρεπε να είναι χαρούμενη κατέληξε σε καταστροφή». Εξήρε δε την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης σε δύσβατη αγροτική περιοχή.

Η τοπική δημοτική αρχή του Σάνκλιν έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα» και επαίνεσε τον χειριστή, ο οποίος κατάφερε να κατευθύνει το ελικόπτερο σε χωράφι μακριά από κατοικημένη ζώνη, περιορίζοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους.

Η Νήσος Ουάιτ, με πληθυσμό περίπου 140.000 κατοίκους, φιλοξενεί συχνά πτήσεις αναψυχής και μαθήματα με ελαφρά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Η Δευτέρα ήταν αργία με αυξημένη τουριστική κίνηση στο νησί, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

