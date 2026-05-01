Αγγλία: Κηδεύτηκε βρέφος που βρέθηκε κάτω από το πάτωμα σπιτιού έπειτα από έναν αιώνα

Περισσότερα από 100 χρόνια μετά τον θάνατό του, ένα βρέφος που εντοπίστηκε κάτω από σανίδες σπιτιού στην Αγγλία οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, χωρίς οι αρχές να έχουν καταφέρει να λύσουν το μυστήριο της ταυτότητάς του.

Το παιδί έγινε γνωστό ως «Baby Auckland», από την πόλη Bishop Auckland της βόρειας Αγγλίας, όπου εντοπίστηκε τον Ιούλιο του 2024 κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε βικτωριανή κατοικία. Οικοδόμος που εργαζόταν στο ακίνητο βρήκε τα οστά κάτω από τις σανίδες του πατώματος.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα λείψανα ήταν τυλιγμένα σε φύλλο εφημερίδας της 10ης Ιουνίου 1910, ενώ γύρω από τον λαιμό υπήρχε σπάγκος. Η υπόθεση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και οδήγησε σε μακρά αστυνομική έρευνα.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της πόλης, σε μια λιτή τελετή παρουσία κατοίκων και τοπικών φορέων. Το παιδί τάφηκε με το όνομα «Baby Auckland», που δόθηκε συμβολικά ώστε να αποκτήσει, έστω και τώρα, μια αναγνωρίσιμη θέση στη μνήμη της κοινότητας.

Ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Μελ Σάδερλαντ, χαρακτήρισε τη μέρα ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, σημειώνοντας ότι η υπόθεση απασχόλησε επί μήνες τις αρχές. Όπως είπε, χρειάστηκαν ημέρες προσεκτικής εργασίας με τη συνδρομή ειδικού ανθρωπολόγου για να ανασυρθούν τα λείψανα χωρίς να καταστραφούν.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στο Royal Victoria Infirmary στο Νιούκαστλ, όπου έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για νεογέννητο αγόρι που είχε γεννηθεί μετά από πλήρη κύηση περίπου 40 εβδομάδων, αλλά αδυνατούν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου.

Οι αρχές απηύθυναν δημόσιες εκκλήσεις για πληροφορίες, ενώ εξετάστηκε DNA από άτομα που πίστευαν ότι ίσως συνδέονται με την υπόθεση, χωρίς όμως να προκύψει ταυτοποίηση. Η αστυνομία δηλώνει ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι πιθανές κατευθύνσεις της έρευνας, ενώ η ιατροδικαστική διαδικασία για τις συνθήκες θανάτου αναμένεται να συνεχιστεί στις 18 Μαΐου.

Την τελετή τέλεσε η Gemma Dobson, η οποία ανέφερε ότι με την ονομασία «Baby Auckland» η κοινότητα αναγνώρισε επιτέλους τη θέση του παιδιού στην ιστορία της πόλης.

Όπως είπε, η απόδοση ενός ονόματος αποτελεί υπόσχεση ότι το βρέφος δεν θα ξεχαστεί. «Κάθε ζωή, όσο σύντομη κι αν ήταν, αφήνει το αποτύπωμά της στον κόσμο», σημείωσε κατά την τελετή.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και η Τζάνετ Άτκινσον, συνταξιούχος κοινωνική λειτουργός από την περιοχή, η οποία δήλωσε ότι παρακολουθούσε την υπόθεση από την πρώτη στιγμή και θέλησε να δώσει το «παρών» για να αποτίσει φόρο τιμής.

Όπως είπε, ήθελε να δείξει στο παιδί «αγάπη που ίσως δεν γνώρισε ποτέ στη σύντομη ζωή του» και να τιμήσει τη μνήμη του.

Με πληροφορίες από Guardian