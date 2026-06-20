Αγγλία: Γυναίκα πήδηξε ανάμεσα σε κροκόδειλους για να σώσει 3χρονο

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του τρίχρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά μετά το περιστατικό στον χώρο των κροκοδείλων του ζωολογικού πάρκου Johnson's of Old Hurst στην Αγγλία.

Σύμφωνα με την Independent, το παιδί φέρεται να δέχθηκε δάγκωμα από τουλάχιστον έναν κροκόδειλο, ενώ καθοριστική για τη διάσωσή του ήταν η επέμβαση της Τρέισι Τζόνσον, συζύγου του ιδιοκτήτη του πάρκου, η οποία φέρεται να μπήκε άμεσα στον χώρο των ζώων για να το απομακρύνει.

Πρώην συνεργάτης της οικογένειας Τζόνσον χαρακτήρισε την αντίδρασή της «εξαιρετικά γενναία», υποστηρίζοντας ότι δεν δίστασε να θέσει τον εαυτό της σε κίνδυνο προκειμένου να βοηθήσει το παιδί.

Το τρίχρονο αγόρι εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

Ο Κρις Νιούμαν, ο οποίος στο παρελθόν εργαζόταν με τους κροκοδείλους στο πάρκο και γνωρίζει την οικογένεια που το διαχειρίζεται, δήλωσε στο BBC ότι η Τζόνσον προχώρησε σε μια «αξιοσημείωτη πράξη γενναιότητας».

Όπως ανέφερε, η πρόσβαση στον χώρο των κροκοδείλων δεν είναι εύκολη, καθώς υπάρχει σημαντική υψομετρική διαφορά από το σημείο όπου κινούνται οι επισκέπτες. Εκτίμησε μάλιστα ότι μια πτώση από τέτοιο ύψος θα μπορούσε από μόνη της να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.

Ο ίδιος εξήγησε ακόμη ότι οι κροκόδειλοι αντιδρούν ενστικτωδώς σε ξαφνικές κινήσεις ή αντικείμενα που εμφανίζονται στον χώρο τους, σημειώνοντας ότι ένα δάγκωμα δεν αποτελεί απαραίτητα οργανωμένη επίθεση, αλλά συχνά μια φυσική αντίδραση του ζώου σε ένα απρόσμενο ερέθισμα.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το τρίχρονο παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα στο χέρι και τη λεκάνη, και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Addenbrooke's του Κέιμπριτζ.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο 30χρονος άνδρας που συνελήφθη με την υποψία απόπειρας ανθρωποκτονίας αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, κρίθηκε ακατάλληλος να δώσει κατάθεση κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας.

Οι Αρχές έχουν διευκρινίσει ότι δεν προκύπτει κάποια γνωστή σχέση μεταξύ του υπόπτου και του παιδιού ή της οικογένειάς του.

Σε ανακοίνωσή του, το Johnson's of Old Hurst γνωστοποίησε ότι το τμήμα του πάρκου όπου φιλοξενούνται οι κροκόδειλοι θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας, «από σεβασμό προς την οικογένεια». Η διοίκηση του πάρκου ανέφερε επίσης ότι οι σκέψεις όλων βρίσκονται στο πλευρό του παιδιού και των συγγενών του.

Η αστυνομία του Κέιμπριτζσαϊρ έχει καλέσει το κοινό να αποφύγει τις εικασίες όσο συνεχίζεται η έρευνα για ένα περιστατικό που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ στη βρετανική κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από The Independent