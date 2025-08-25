Αγγλία: Η στιγμή της δραματικής αναγκαστικής προσγείωσης αερόστατου σε κατοικημένη περιοχή

Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το Σάββατο το πρωί στο Μπέντφορντ της ανατολικής Αγγλίας, όταν αερόστατο κατέβηκε απότομα και προσγειώθηκε στη μέση κατοικημένου δρόμου, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Ο Σαμ Κόλνταμ, που εκείνη την ώρα έκανε βόλτα τον σκύλο του με τη σύντροφό του, Σιάν Κινγκ, δήλωσε ότι το αερόστατο κατέβηκε γύρω στις 9.30 π.μ. στη Bower Street. Η Κινγκ κατέγραψε σε βίντεο την προσπάθεια του πιλότου να το φέρει σε ασφαλές σημείο ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κολόνες ηλεκτροδότησης και καλώδια.

Στο βίντεο φαίνονται κάτοικοι να τρέχουν να βοηθήσουν. Τελικά κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το αερόστατο τραβώντας τα σχοινιά καθοδήγησης, αποτρέποντας έτσι την πρόσκρουση σε σπίτια ή οχήματα.

«Ήταν απίστευτο. Κατέβαινε γρήγορα και ανεξέλεγκτα, παραλίγο να χτυπήσει τις σειρές σπιτιών και τις κολόνες», είπε η Τζόρτζια Μπάλατς, της οποίας ο σύντροφος βοήθησε κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας που πέταξε ο πιλότος. «Τελικά έκανε σχεδόν τέλεια προσγείωση ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα», πρόσθεσε.

Η Βρετανική Λέσχη Αερόστατων και Αερόπλοιων επιβεβαίωσε στο BBC ότι το αερόστατο «προσγειώθηκε χωρίς επεισόδιο» και όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά.

Σύμφωνα με το ScienceDirect, στη Βρετανία έχουν καταγραφεί μόλις 98 περιστατικά με αερόστατα σε διάστημα σχεδόν τριών δεκαετιών (1976–2004). Όλες οι πτήσεις υπόκεινται σε αυστηρούς κανονισμούς της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (CAA), με τους επαγγελματίες πιλότους να απαιτείται να διαθέτουν ειδική εμπορική άδεια.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) είχε ανακοινώσει έρευνα σε μία σύντριφη αερόστατου που σημειώθηκε στο Έσεξ, έπειτα από τεχνική βλάβη στο «περίβλημα» του σκάφους.

