Αγγλία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Ντέρμπι - Επτά σοβαρά τραυματίες

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Ντέρμπι της Αγγλίας ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο κέντρο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέρμπισαϊρ, ένα μαύρο Suzuki Swift κινήθηκε εναντίον πεζών στην οδό Friar Gate περίπου στις 21:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδος). Οι επτά τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών, ινδικής καταγωγής, συνελήφθη λίγο αργότερα και παραμένει υπό κράτηση. Αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα, ενώ διέψευσαν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί θανάτων. Παράλληλα, τόνισαν ότι δεν υπάρχει ένδειξη για συνεχιζόμενο κίνδυνο για το κοινό.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την Friar Gate και τους γύρω δρόμους, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Όπως ανέφερε κάτοικος που βρισκόταν σε κοντινό μπαρ, «όλοι μιλούσαν γι’ αυτό και υπήρχε αναστάτωση», ενώ αρκετοί προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους.

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Ντέρμπι, Ναντίν Πίτφιλντ, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη» από το περιστατικό, εκφράζοντας τη στήριξή της στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.

Αντίστοιχα, η βουλευτής των Εργατικών για την περιοχή Ντέρμπι Νορθ, Κάθριν Άτκινσον, σημείωσε ότι τέτοιου είδους επιθέσεις προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία, επισημαίνοντας ότι θα θέσει το ζήτημα στο Κοινοβούλιο.

Η υπουργός Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, ανέφερε ότι οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει σε σύλληψη και συνεχίζει την έρευνα.

Με πληροφορίες από BBC