Αγγλία: Άνδρας φέρεται να έριξε 3χρονο μέσα σε κλουβί ζωολογικού κήπου με κροκόδειλους

Ένας άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αφού ένα τρίχρονο αγόρι κατέληξε μέσα σε περίφραξη με κροκόδειλους σε ζωολογικό πάρκο της Αγγλίας και τραυματίστηκε σοβαρά.

Την υπόθεση ερευνούν αξιωματικοί της Αστυνομίας του Κέιμπριτζσαϊρ, ενώ οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο συλληφθείς και το παιδί γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Johnsons of Old Hurst, κοντά στο Χάντινγκτον. Η αστυνομία κλήθηκε στις 13:24 έπειτα από αναφορές για συμβάν κατά το οποίο ένα τρίχρονο αγόρι βρέθηκε μέσα στον χώρο όπου φιλοξενούνται οι κροκόδειλοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Addenbrooke's του Κέιμπριτζσαϊρ με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή.

BREAKING: Attempted murder probe after boy, 3, 'ended up in crocodile enclosure' in Cambridgeshirehttps://t.co/sIvXtMel7f — Sky News (@SkyNews) June 18, 2026

Αγγλία: Συνελήφθη ένας 30χρονος για το περιστατικό με τους κροκόδειλους

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί βρίσκονται δίπλα στην οικογένειά του, παρέχοντας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της έρευνας. Όπως ειπώθηκε, για την υπόθεση συνελήφθη ένας 30χρονος άνδρας από το Νόρφολκ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το Johnsons of Old Hurst φιλοξενεί περισσότερα από 100 ζώα και προβάλλεται ως χώρος οικογενειακής ψυχαγωγίας. Στην ιστοσελίδα του διαφημίζει, μεταξύ άλλων, μια ειδική «εμπειρία ταΐσματος κροκοδείλων» διάρκειας 30 λεπτών, με κόστος 80 λίρες.

Όταν το νέο ερπετολογικό κέντρο του πάρκου άνοιξε το 2019, ο Άντι Τζόνσον, που διαχειριζόταν τη φάρμα, είχε δηλώσει ότι οι επισκέπτες μπορούσαν να παρατηρούν τα ζώα από ψηλά χωρίς εμπόδια.

«Είναι εκπληκτικό για τον κόσμο να μπορεί να κοιτάζει τα ζώα χωρίς φράχτες και εμπόδια. Σε εμπνέει γιατί τα βλέπεις μπροστά σου, όχι απλώς στην τηλεόραση», είχε πει τότε.

Ο βουλευτής της περιοχής Χάντινγκτον, Μπεν Ομπίζ-Τζέκτι, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως «κρίσιμο» και κάλεσε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική έρευνα.

«Οι σκέψεις μου είναι με το μικρό θύμα και την οικογένειά του σε αυτή την εξαιρετικά τραυματική και δύσκολη στιγμή», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Independent