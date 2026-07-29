Αγγλία: Το 50% της χώρας βρίσκεται επισήμως σε «εξαιρετικά σοβαρή» κατάσταση ξηρασίας

Η μισή Βρετανία βρίσκεται πλέον επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας, με τον Ιούλιο να αναμένεται να είναι ο πιο ξηρός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά τις χειμερινές πλημμύρες.

Την επιβεβαίωση της κατάστασης ανακοίνωσε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της χώρας (Environment Agency).

Η «αιφνίδια ξηρασία» αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς εξαιτίας των ασυνήθιστα χαμηλών βροχοπτώσεων και των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι επτά περιοχές που κηρύχθηκαν επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας είναι η Ανατολική Βρετανία (East Anglia), το Χερτφορντσάιρ και ολόκληρο το Λονδίνο, η κοιλάδα του Τάμεση, το Χάμσαϊρ και η Νήσος Γουάιτ, το Ντέβον και η Κορνουάλη, τα Γουέστ Μίντλαντς και το Γουέσεξ (που περιλαμβάνει το Ντόρσετ, το Σόμερσετ, το Γουίλτσαϊρ και το νότιο Γκλόστερσαϊρ).

BREAKING: A drought has been declared in half of England after record-low rain and high temperatures.



Seven areas of England are now officially in drought, the Environment Agency has said. | @t0mclark3https://t.co/zs9BVxYtxW



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/5mcbqBF0ST — Sky News (@SkyNews) July 29, 2026

Η Βρετανία έχει αντιμετωπίσει συνθήκες ξηρασίας τα τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια

Η Έλεν Γουέικχαμ, διευθύντρια υδάτων της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία (National Drought Group), δήλωσε:

«Ο ζεστός και ξηρός καιρός σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε νερό ταχύτερα απ’ ό,τι η φύση μπορεί να το αναπληρώσει.

Μία δεύτερη συνεχόμενη καλοκαιρινή περίοδος ξηρασίας αποτελεί μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, η οποία θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την άγρια ζωή και την οικονομία μας.

Θέλουμε όλοι να παραμείνουν ασφαλείς και ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της ζέστης, όμως κάθε σταγόνα που εξοικονομούμε είναι μια επιπλέον σταγόνα για τη φύση και τη γεωργία».

Η ανακοίνωση της Τετάρτης σημαίνει ότι η Βρετανία έχει αντιμετωπίσει συνθήκες ξηρασίας σε τρία από τα τελευταία πέντε χρόνια: το 2022, το 2025 και το 2026.

Βρετανία: Το 40% του πληθυσμού βρίσκεται υπό καθεστώς απαγόρευσης χρήσης λάστιχου ποτίσματος

Ο Ιούλιος έχει καταγράψει μόλις το 7% των αναμενόμενων βροχοπτώσεων, ενώ στη νότια Βρετανία το ποσοστό πέφτει στο 1%, χωρίς να προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα. Σε ορισμένες περιοχές του Ντέβον δεν έχει σημειωθεί καθόλου βροχή για 50 συνεχόμενες ημέρες.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανέφερε ότι οι βροχοπτώσεις-ρεκόρ του χειμώνα είχαν συμβάλει στην αναπλήρωση των ταμιευτήρων και των υπόγειων υδάτων, ωστόσο τα αποθέματα στους ταμιευτήρες έχουν πλέον μειωθεί κατά 7,4% κάτω από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή του έτους.

Σχεδόν οι μισοί ταμιευτήρες κατατάσσονται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά, με τους ταμιευτήρες Γουίμπλμπολ (Wimbleball), που διαχειρίζεται η South West Water, και Μπλάγκντον (Blagdon), που διαχειρίζεται η Bristol Water, να χαρακτηρίζονται και οι δύο ως «εξαιρετικά χαμηλοί».

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος δήλωσε ότι τα υφιστάμενα αποθέματα νερού «θα πρέπει να επαρκούν για τους επόμενους μήνες, μέχρι την επόμενη περίοδο παρατεταμένων βροχοπτώσεων».

Ωστόσο, ο Γουίλ Λανγκ, επικεφαλής μετεωρολόγος της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office), δήλωσε ότι υπάρχει «ελάχιστη ένδειξη για τις εκτεταμένες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις που θα χρειάζονταν ώστε να υπάρξει σημαντική βελτίωση στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την ξηρασία».

Στην Βρετανία, το 40% του πληθυσμού βρίσκεται υπό καθεστώς απαγόρευσης χρήσης λάστιχου ποτίσματος, καθώς επτά εταιρείες ύδρευσης — οι Affinity Water, Anglian Water, Cambridge Water, Southern Water, South East Water, Thames Water και South West Water — έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση νερού.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ☀️ 🌡️ Just over half of England has been declared in drought after "record-low rain and exceptionally high temperatures", the UK government said on Wednesday ➡️ https://t.co/U0xOZ6pxDi pic.twitter.com/IVwsqjQfRx — AFP News Agency (@AFP) July 29, 2026

Βρετανία: Οι εταιρείες ύδρευσης σπαταλούν πέντε φορές περισσότερο νερό μέσω διαρροών στους αγωγούς

Πρόσφατη έρευνα της Greenpeace UK διαπίστωσε ότι οι εταιρείες ύδρευσης σπαταλούν πέντε φορές περισσότερο νερό μέσω διαρροών στους αγωγούς απ’ όσο θα εξοικονομούσε ακόμη και μια πανεθνική απαγόρευση χρήσης λάστιχου.

Ο Πολ Τόμπκινς, αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτών (National Farmers’ Union - NFU), δήλωσε ότι η ανακοίνωση για την ξηρασία «θα πρέπει να αφορά όλους». «Το νερό είναι ένα ζωτικής σημασίας συστατικό της παραγωγής τροφίμων και χωρίς μια ασφαλή παροχή δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ανθεκτικές αγροτικές επιχειρήσεις ούτε να ενισχύσουμε την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας», ανέφερε.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων σημαίνει επίσης ότι οι ποταμοί παρουσιάζουν επικίνδυνα χαμηλή στάθμη. Στην Βρετανία, το 78% των ποταμών χαρακτηρίζονται πλέον ως χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα ή ακόμη χαμηλότερα, ενώ το 17% κατατάσσονται ως «εξαιρετικά χαμηλοί» για αυτή την εποχή του έτους.

Οι χαμηλές ροές των ποταμών εμποδίζουν τα μεταναστευτικά ψάρια, όπως ο σολομός του Ατλαντικού, να κινηθούν προς τα ανάντη. Στη λίμνη Tuckers Pond στο Φάρινγκντον του Όξφορντσαϊρ, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος χρησιμοποίησε χημικό αερισμό για να σώσει ψάρια από τον θάνατο, καθώς η ανάπτυξη φυκιών λόγω του ζεστού και ξηρού καιρού είχε προκαλέσει απότομη πτώση στα επίπεδα οξυγόνου.

Παράλληλα με την έλλειψη βροχοπτώσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει το τέταρτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου στις θερμότερες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, νέο ημερήσιο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο στην Βρετανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στους 38 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη από την ομάδα αξιολόγησης καιρού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ξεπερνώντας την προηγούμενη καταγραφή των 37,7 βαθμών Κελσίου.

Βρετανία: Τα κύματα καύσωνα-ρεκόρ προκαλούν εξάτμιση νερού από ποτάμια, λίμνες, εδάφη και φυτά

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες-ρεκόρ έχουν ως αποτέλεσμα την εξάτμιση νερού από τα εδάφη και τη βλάστηση.

Πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι τα κύματα καύσωνα-ρεκόρ προκαλούν εξάτμιση νερού από ποτάμια, λίμνες, εδάφη και φυτά. Το φαινόμενο έχει γίνει 80 φορές πιο πιθανό λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από τη ρύπανση από ορυκτά καύσιμα στη δυτική Ευρώπη και 40 φορές πιο πιθανό στην ανατολική Ευρώπη.

Η εξάτμιση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 110 πυρκαγιές σε περιοχές της Βρετανία με το υψηλότερο καθεστώς προστασίας.

Η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν «αποκαλυπτικές» πυρκαγιές, με σχεδόν 4.000 ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τουριστικές περιοχές κοντά στο Μπορντό.

Τα θαλάσσια ύδατα γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν επίσης συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα. Επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι οι υψηλές παγκόσμιες θερμοκρασίες των ωκεανών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «μαζικά φαινόμενα θνησιμότητας» για ορισμένα είδη.

Μέχρι το 2055, η Βρετανία θα χρειάζεται να εξασφαλίζει επιπλέον 5 δισεκατομμύρια λίτρα νερού ημερησίως για να καλύψει τη ζήτηση της δημόσιας ύδρευσης.

Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να λάβει απλά μέτρα για την αποθήκευση περισσότερου νερού, μεταξύ άλλων επιταχύνοντας τις επενδύσεις και τις αλλαγές στον σχεδιασμό που απαιτούνται για την κατασκευή περισσότερων ταμιευτήρων. Κανένας μεγάλος ταμιευτήρας δεν έχει ολοκληρωθεί στην Βρετανία από το 1992.

Με πληροφορίες από Guardian

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