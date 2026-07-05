Γερμανία: «Αγγίζει τα όρια της τρέλας» - Οι γιατροί αντιδρούν με την απόφαση Μερτς για τις αναρρωτικές άδειες

Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία έρχονται αντιμέτωποι με νέο κανονισμό για τις αναρρωτικές άδειες.

Ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός των CDU/CSU και SPD κατέληξε σε συμφωνία για ένα εκτεταμένο πακέτο 34 μεταρρυθμίσεων, με στόχο την τόνωση της γερμανικής οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανόδου της ακροδεξιάς.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει την ευελιξία των επιχειρήσεων, να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να προστατεύσει το κοινωνικό κράτος και να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αλλαγές που αφορούν τις αναρρωτικές άδειες.

Γερμανία: Οι εργαζόμενοι δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν τηλεφωνικά ότι είναι άρρωστοι

Με την αυστηροποίηση του πλαισίου που αφορά την αναρρωτική άδεια, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό από την πρώτη κιόλας ημέρα της ασθένειάς τους, βάζοντας τέλος στην πρακτική της απλής τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης προς τον εργοδότη τους.

Έτσι, καταργείται το δικαίωμα να δηλώνουν τηλεφωνικά ότι είναι άρρωστοι για έως και τρεις ημέρες χωρίς να έχουν επισκεφτεί γιατρό, όπως δεν θα μπορούν επίσης να καλούν τον γιατρό και να ζητούν βεβαίωση αναρρωτικής άδειας μίας εβδομάδας χωρίς να τον έχουν πράγματι επισκεφτεί.

German Chancellor Friedrich Merz announced an end to an employee's right to call in sick without a doctor's note, as part of a package of sweeping reforms to revive the economy. pic.twitter.com/hbeZP61HOw — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026

Στο εξής, οι εργοδότες θα μπορούν να ζητούν ιατρική βεβαίωση από την πρώτη ημέρα απουσίας λόγω ασθένειας.

Ο Μερτς είχε επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί ότι το ποσοστό των αναρρωτικών αδειών είναι υπερβολικά υψηλό στη Γερμανία, γεγονός που «βλάπτει την παραγωγικότητα».

Στο μέλλον, οι εργαζόμενοι θα υποχρεούνται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ανικανότητας προς εργασία από την πρώτη κιόλας ημέρα της απουσίας τους λόγω ασθένειας.

Γερμανία: Έντονες αντιδράσεις για την απόφαση που αφορά την αναρρωτική

Μετά την ανακοίνωση της αλλαγής, «ξέσπασε διαμάχη στη Γερμανία», σχολιάζει το BBC.

Ιατρικές οργανώσεις έχουν ασκήσει έντονη κριτική στη νέα απόφαση.

Η KBV, μια εθνική ένωση που εκπροσωπεί τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, δήλωσε ότι «αγγίζει τα όρια της τρέλας» το να αναγκάζονται χιλιάδες άνθρωποι να επισκέπτονται ιατρεία απλώς για να συμπληρώσουν έντυπα.

«Όποιος βήχει ή έχει γαστρεντερική λοίμωξη πρέπει να βρίσκεται στο κρεβάτι – όχι σε ένα υπερπλήρες ιατρείο», ανέφερε σε δήλωσή της, η KBV.

Με τη σειρά της, η Ένωση Γενικών Ιατρών προειδοποίησε ότι τα κρούσματα λοίμωξης – τα οποία θα απαιτούσαν μόνο μία ή δύο ημέρες ανάπαυσης στο κρεβάτι – θα γέμιζαν τις αίθουσες αναμονής των ιατρείων.

Με πληροφορίες από Euronews, BBC

