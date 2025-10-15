«Αγαπώ τον Χίτλερ» - Όταν οι νέοι Ρεπουμπλικάνοι εκφράζουν τα πραγματικά τους αισθήματα

Διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης οι συνομιλίες -στο Telegram- νέων Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ, όπου δείχνουν τα πραγματικά τους αισθήματα για τους συνανθρώπους τους: «αγάπη» για τον Χίτλερ και μείωση των μειονοτήτων.

Μέλη της νεολαίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ΗΠΑ συσχέτιζαν τους αφροαμερικάνους με «μαϊμούδες» και «ανθρώπους καρπούζι», ενώ πρότασσαν τον «πολιτικό διάλογο», σκεπτόμενοι να βάζουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους σε θαλάμους αερίων.

Μιλούσαν για βιασμό των εχθρών τους και για να τους οδηγήσουν στην αυτοκτονία και επαινούσαν τους Ρεπουμπλικάνους που πίστευαν ότι υποστηρίζουν τη δουλεία, αναφέρει το αμερικάνικο Politico, που έκανε και τη σχετική αποκάλυψη.

Τι έγραφαν στο Telegram οι νεαροί Ρεπουμπλικάνοι

Ο Γουίλιαμ Χέντριξ (William Hendrix), αντιπρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων του Κάνσας, χρησιμοποίησε τις λέξεις «n...», παραλλαγές της γνωστής ρατσιστικής βρισιάς για τους αφροαμερικάνους, περισσότερες από δώδεκα φορές στη συνομιλία.

Ο Μπόμπι Γουόκερ, αντιπρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης εκείνη την περίοδο, αναφέρθηκε στον βιασμό ως κάτι «επικό». Ο Πίτερ Τζούντα, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος της ίδιας οργάνωσης, έγραψε σε ένα μήνυμα που έστειλε τον Ιούνιο ότι «όλοι όσοι ψηφίζουν όχι θα πάνε στην αίθουσα αερίων».

Ο Τζούντα αναφερόταν σε μια επικείμενη ψηφοφορία για το αν θα έπρεπε να γίνει πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Νέων Ρεπουμπλικάνων, της πολιτικής οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με 15.000 μέλη για Ρεπουμπλικάνους ηλικίας 18 έως 40 ετών.

«Θα δημιουργήσω μερικές από τις μεγαλύτερες μεθόδους φυσιολογικών βασανιστηρίων που είναι γνωστές στον άνθρωπο. Θέλουμε μόνο αληθινούς πιστούς» συνέχισε.

Δύο μέλη της συνομιλίας απάντησαν.

«Μπορούμε να φτιάξουμε τα ντους; Οι θάλαμοι αερίων δεν ταιριάζουν με την αισθητική του Χίτλερ», απάντησε ο Τζο Μαλίνο, ο οποίος προηγουμένως είχε αυτοπροσδιοριστεί ως γενικός σύμβουλος των Νέων Ρεπουμπλικάνων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

«Είμαι έτοιμη να δω τους ανθρώπους να καίγονται» έγραφε μεταξύ άλλων η Annie Kaykaty, μέλος της εθνικής επιτροπής της Νέας Υόρκης.

Τα μηνύματα αυτά αποτελούν μέρος συνομιλιών στο Telegram, που έχει στα «χέρια» του το POLITICO και ανταλλάχθηκαν μεταξύ νεαρών ηγετών των Ρεπουμπλικάνων στη Νέα Υόρκη, το Κάνσας, την Αριζόνα και το Βερμόντ. Η συνομιλία προσφέρει μια ανεπεξέργαστη εικόνα του τρόπου με τον οποίο μιλάει η νέα γενιά ακτιβιστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όταν πιστεύουν ότι κανείς δεν τους ακούει.

Από τη στιγμή που το POLITICO άρχισε να διερευνά το θέμα, ένα μέλος της ομαδικής συνομιλίας δεν εργάζεται πλέον στη θέση του. Προεξέχοντες Ρεπουμπλικανοί της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων η βουλευτής Elise Stefanik και ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία του κράτους Rob Ortt, καταδίκασαν τη συνομιλία.

Η αναφορά των Ρεπουμπλικάνων στον Τραμπ

«Ο Τραμπ είναι πολύ απασχολημένος με την καταστροφή των αρχείων του Έπσταϊν», έγραψε σε μια περίπτωση ο Άλεξ Ντουάιερ, πρόεδρος των Νέων Ρεπουμπλικάνων του Κάνσας.

Ο Ντουάιερ και ο Καϊκάτι αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ο Μαλίνο και ο Χέντριξ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια. Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη συνομιλία απάντησαν δημοσίως.

Ο Τζούντα ισχυρίστηκε ότι η δημοσιοποίηση της συνομιλίας είναι μέρος «μιας άκρως συντονισμένης, διάρκειας ενός έτους, εκστρατείας δυσφήμισης υπό την ηγεσία του Γκάβιν Γουάξ και του New York City Young Republican Club».

«Αυτά τα αρχεία προέρχονται από εκβιασμό και παρασχέθηκαν στο POLITICO από τους ίδιους ανθρώπους που συνωμοτούν εναντίον μου» είπε. «Το πιο απογοητευτικό είναι ότι, παρά την αταλάντευτη υποστήριξή μου στον Πρόεδρο Τραμπ από το 2016, μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Gavin Wax, έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη συνωμοσία για να με καταστρέψουν δημοσίως, απλώς και μόνο επειδή τους προκάλεσα ιδιωτικά».

Με πληροφορίες από Politico