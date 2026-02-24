Αφθώδης πυρετός στην Κύπρο: Τι αποφασίστηκε στην έκτακτη σύσκεψη

Στο συντονιστικό κέντρο «Ζήνων» πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, η, ευρείας κλίμακας, σύσκεψη για τη λήψη μέτρων κατά των περιστατικών αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Άμυνας, καθώς και εκπροσώπων όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, με αντικείμενο τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκε η ενεργοποίηση ειδικού εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και η λειτουργία, σε 24ωρη βάση, Κέντρου Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως στο Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του ΚΣΕΔ. Στο Κέντρο θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με στόχο την ενιαία επιχειρησιακή διαχείριση, τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και τον συνεχή συντονισμό των ενεργειών, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας.

Αφθώδης πυρετός στην Κύπρο: Τι ανέφεραν αρμόδιοι υπουργοί

Κατά τη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τις ενέργειες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στο πεδίο.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περιστατικά σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Τρούλλων, Ορόκλινης, Λειβαδιών και Αραδίππου, με περίπου 14.000 ζώα (βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα) να επηρεάζονται. Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των προσβεβλημένων ζώων, ενώ στις επηρεαζόμενες περιοχές έχουν εγκατασταθεί συστήματα απολύμανσης και εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργούν στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση μεταδοτικών ζωονόσων. Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ειδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τη συνδρομή στην περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εμβολιασμών.

Αφθώδης πυρετός: Τι είναι

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει ζώα με διχαλωτές οπλές, όπως βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και χοίρους.

Προκαλείται από ιό της οικογένειας Picornaviridae και μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία μέσω άμεσης επαφής μεταξύ ζώων, μολυσμένων επιφανειών, οχημάτων, ρούχων, ζωοτροφών, ακόμα και μέσω του αέρα σε μικρές αποστάσεις.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σιελόρροια και χαρακτηριστικές επώδυνες φλύκταινες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα, στα ούλα και στα άκρα των ζώων, που οδηγούν σε δυσκολία στη σίτιση και στη βάδιση. Η θνησιμότητα σε ενήλικα ζώα είναι σχετικά χαμηλή, όμως η νόσος προκαλεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγής γάλακτος, βάρους και αναπαραγωγικής ικανότητας, ενώ σε νεαρά ζώα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Σημειώνεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο υπό κανονικές συνθήκες και δεν μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης σωστά επεξεργασμένων ζωικών προϊόντων.

Ωστόσο, σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, αντιμετωπίζεται ως νόσος υψηλής επικινδυνότητας για την αγροτική οικονομία, με αυστηρά πρωτόκολλα περιορισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεωτική θανάτωση μολυσμένων κοπαδιών.

Με πληροφορίες από philenews.com