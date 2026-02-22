Αφθώδης πυρετός: Καραντίνα 21 ημερών σε κτηνοτροφικές μονάδες στην Κύπρο - Τα μέτρα

Δραστικά μέτρα λαμβάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην Κύπρο, θέτοντας ολόκληρη την επικράτεια σε καθεστώς αυστηρής καραντίνας μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε Λιβάδια και Ορόκλινη.

Η κατάσταση κρίνεται πλέον ως εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι τελευταίοι έλεγχοι έδειξαν ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί ραγδαία, με νέα θετικά κρούσματα να εντοπίζονται σε σειρά γειτονικών μονάδων στην περιοχή των Λιβαδιών, όπως μεταδίδουν σχετικά τα ΜΜΕ της Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση της Κύπρου δεν επιτρέπει τις μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών χωρίς προηγούμενη έγκριση. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, «οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν πως, στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς του παθογόνου παράγοντα του Αφθώδους Πυρετού απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, χωρίς την πρότερη παραχώρηση σχετικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες».

Αφθώδης πυρετός: Τα μέτρα που έχει λάβει η Κύπρος

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση επηρεάζει και τις μετακινήσεις προς τα σφαγεία: «Προς τούτο, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση των κατά περίπτωση σχετικών αδειών», καταλήγει η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Ωστόσο, οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι τα μέτρα ίσως έπονται της διασποράς, καθώς θεωρείται πλέον βέβαιο πως ο ιός «έκανε πάρτι» το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, καθιστώντας την κατάσταση σε μεγάλο βαθμό εκτός ελέγχου.

Προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω εξάπλωση, εφαρμόζονται άμεσα τα εξής:

Απαγορεύεται η διακίνηση αμνοεριφίων και βοοειδών σε όλη την Κύπρο για τουλάχιστον 21 ημέρες.

Οι κτηνοτροφικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

Η είσοδος και έξοδος προσώπων από μολυσμένες ή ύποπτες μονάδες απαγορεύεται αυστηρά.

Καμία σφαγή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς την ειδική άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Αφθώδης πυρετός: Τι είναι

Ο αφθώδης πυρετός είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ιογενής νόσος που προσβάλλει ζώα με διχαλωτές οπλές, όπως βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες και χοίρους. Προκαλείται από ιό της οικογένειας Picornaviridae και μεταδίδεται με μεγάλη ευκολία μέσω άμεσης επαφής μεταξύ ζώων, μολυσμένων επιφανειών, οχημάτων, ρούχων, ζωοτροφών, ακόμα και μέσω του αέρα σε μικρές αποστάσεις.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σιελόρροια και χαρακτηριστικές επώδυνες φλύκταινες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα, στα ούλα και στα άκρα των ζώων, που οδηγούν σε δυσκολία στη σίτιση και στη βάδιση. Η θνησιμότητα σε ενήλικα ζώα είναι σχετικά χαμηλή, όμως η νόσος προκαλεί σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις λόγω απώλειας παραγωγής γάλακτος, βάρους και αναπαραγωγικής ικανότητας, ενώ σε νεαρά ζώα μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Σημειώνεται ότι ο αφθώδης πυρετός δεν θεωρείται επικίνδυνος για τον άνθρωπο υπό κανονικές συνθήκες και δεν μεταδίδεται μέσω κατανάλωσης σωστά επεξεργασμένων ζωικών προϊόντων.

Ωστόσο, σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, αντιμετωπίζεται ως νόσος υψηλής επικινδυνότητας για την αγροτική οικονομία, με αυστηρά πρωτόκολλα περιορισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υποχρεωτική θανάτωση μολυσμένων κοπαδιών.

Με πληροφορίες από philenews.com