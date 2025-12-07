Αφρική: Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - Τι αναφέρει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση του Μπενίν στη Δυτική Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα ότι αποτράπηκε απόπειρα πραξικοπήματος, την οποία φέρεται να οργάνωσε ομάδα στρατιωτικών στη Δυτική Αφρική.

Ο υπουργός Εσωτερικών εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, δηλώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν την προσπάθεια. Λίγο νωρίτερα, μια ομάδα στρατιωτών με επικεφαλής τον υποστράτηγο Pascal Tigri είχε μεταδώσει μήνυμα, στο οποίο ανέφερε ότι ανέτρεψε τον πρόεδρο Patrice Talon και ανέστειλε το σύνταγμα.

Παράλληλα, μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, η γαλλική πρεσβεία στο Μπενίν ενημέρωσε για πυροβολισμούς κοντά στην στην πρωτεύουσα Κοτονού, όπου βρίσκεται και η έδρα της κυβέρνησης. Μαρτυρίες που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί, ενώ ορισμένοι δημοσιογράφοι της κρατικής τηλεόρασης φέρονται να κρατήθηκαν όμηροι.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου, ο Patrice Talon είναι ασφαλής και έχει μεταφερθεί στη γαλλική πρεσβεία.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλασάν Σιντού δήλωσε: «Νωρίς το πρωί της Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου 2025, μια μικρή ομάδα στρατιωτών ξεκίνησε μια ανταρσία με στόχο την αποσταθεροποίηση του κράτους και των θεσμών του».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αντιμέτωπες με αυτή την κατάσταση, οι ένοπλες δυνάμεις του Μπενίν και η ηγεσία τους, πιστές στον όρκο τους, παρέμειναν προσηλωμένες στη δημοκρατία. Η αντίδρασή τους τους επέτρεψε να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης και να αποτρέψουν την απόπειρα».

Η κυβέρνηση, όπως είπε, «καλεί τον πληθυσμό να συνεχίσει τις δραστηριότητές του κανονικά».

Στην πρωτεύουσα παρατηρούνται ελικόπτερα να πετούν πάνω από το Κοτονού, ενώ αρκετοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί από ισχυρή στρατιωτική παρουσία.

Το Μπενίν, πρώην γαλλική αποικία, θεωρείται μία από τις πιο σταθερές δημοκρατίες της Αφρικής.

Με πληροφορίες από BBC