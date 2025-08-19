AFP: «Ο Πούτιν πρότεινε στον Τραμπ διμερή με Ζελένσκι» - Τι απάντησε το Κίεβο

Διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα πρότεινε να οργανώσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτό φέρεται να δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη την στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε "όχι"», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία με τη συμμετοχή ηγετών χωρών πρέπει να έχει προετοιμασθεί επιμελώς.

Τα σχόλια του Λαβρόφ έγιναν την επομένη της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα πως οι συνομιλίες τους θα ανοίξουν το δρόμο για τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώνας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα.

«Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το σημείο κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

«Χωρίς σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας της Ρωσίας, χωρίς πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσοφώνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία, επειδή οι αιτίες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν κατεπειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», τόνισε ο Λαβρόφ.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες καναδυό εβδομάδες...Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».