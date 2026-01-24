«Αφήστε τους ''πατριώτες'' της ICE να δουλέψουν»: Παραλήρημα Τραμπ μετά τη νέα δολοφονία στη Μινεάπολη

Με μια ανάρτηση που ανέβασε κι άλλο τους τόνους, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη δημόσια για τη φονική επέμβαση ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη, στρέφοντας τα πυρά του κατά του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ και του δημάρχου Τζέικομπ Φρέι.

Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες του όπλου που, κατά τους ομοσπονδιακούς, βρέθηκε στο σημείο και διερωτήθηκε «πού ήταν η τοπική αστυνομία» και γιατί δεν «επιτράπηκε» να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE, καταλήγοντας σε κάλεσμα στήριξης των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων με το σύνθημα «Αφήστε τους “πατριώτες” της ICE να κάνουν τη δουλειά τους!».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Γουόλζ και τον Φρέι ότι «υποκινούν εξέγερση» με «πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική», ενώ συνέδεσε την ομοσπονδιακή παρουσία στη Μινεσότα με υποτιθέμενη «μαζική οικονομική απάτη» και «δισεκατομμύρια δολάρια που λείπουν».

Οι ισχυρισμοί αυτοί παραπέμπουν σε υποθέσεις απάτης σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, τις οποίες Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έχουν κατά καιρούς αποδώσει σε κακοδιαχείριση ή εγκληματικά δίκτυα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημο πόρισμα που να συνδέει τις υποθέσεις αυτές με τη σημερινή επιχείρηση ή με τη δημοτική και πολιτειακή ηγεσία. Στο ίδιο κείμενο, ο Τραμπ επιτέθηκε και στη βουλευτή της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, διατυπώνοντας υπαινιγμούς για προσωπικά οικονομικά οφέλη. Οι παραπάνω καταγγελίες διατυπώθηκαν ως πολιτικές αιχμές, χωρίς να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία μέσα στην ανάρτηση.

Ο Τραμπ έχει κατά καιρούς αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίκλησης του Insurrection Act, μιας σπάνια χρησιμοποιούμενης ομοσπονδιακής νομοθεσίας που δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στο εσωτερικό της χώρας ή να «ομοσπονδιοποιήσει» την Εθνοφρουρά μιας πολιτείας για την αντιμετώπιση σοβαρών ταραχών. Την περασμένη εβδομάδα, είχε επαναφέρει δημόσια την απειλή στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων στη Μινεσότα. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που επισκέφθηκε τη Μινεάπολη, είπε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί την επίκληση του νόμου αναγκαία «προς το παρόν». Την ίδια ώρα, τη συζήτηση τροφοδότησε και ο Έλον Μασκ, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της επίκλησης του Insurrection Act για να «σταματήσει η βία» γύρω από τις επιχειρήσεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Νέα βίντεο και ερωτήματα για την επίσημη εκδοχή

Παράλληλα με την πολιτική αντιπαράθεση, νέα στοιχεία από βίντεο πολιτών προσθέτουν πίεση στις ομοσπονδιακές αρχές ως προς τη χρονογραμμή των γεγονότων. Σε βίντεο που επικαλείται το Associated Press, φαίνεται ένταση με διαδηλωτές και ένας ομοσπονδιακός αξιωματούχος να σπρώχνει άτομο που κρατά μπουκάλι νερό. Στη συνέχεια, το πλάνο δείχνει τον 37χρονο να κρατά το κινητό του, πριν οι εικόνες μεταφερθούν ξανά στο σημείο όπου περισσότεροι πράκτορες τον περικυκλώνουν και τον ακινητοποιούν στο οδόστρωμα.

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται πάλη στο έδαφος, με αξιωματούχο που κρατά κάνιστρο να χτυπά τον άνδρα στο στήθος και στη συνέχεια κοντά στο κεφάλι αρκετές φορές, ενώ ακούγεται ένας πυροβολισμός. Δεν είναι ορατό από ποιον προήλθε, καθώς οι πράκτορες είναι γύρω του. Ακολουθούν κι άλλοι πυροβολισμοί και ο άνδρας παραμένει ακίνητος στο δρόμο.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η ομοσπονδιακή εκδοχή μιλά για προσέγγιση πρακτόρων από άτομο με όπλο και «ένοπλη πάλη», την ώρα που τα διαθέσιμα βίντεο πριν από τους πυροβολισμούς δεν δείχνουν καθαρά όπλο στο χέρι του άνδρα στα δευτερόλεπτα που προηγούνται της ακινητοποίησής του. Αυτό δεν αναιρεί αυτομάτως το ενδεχόμενο να υπήρχε όπλο, αλλά δημιουργεί κενά που μένουν να καλυφθούν από την έρευνα, ειδικά ως προς το πότε και πώς εμφανίστηκε το όπλο και σε ποια φάση της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκε. Να σημειωθεί ότι στη Μινεσότα, η νομοθεσία επιτρέπει σε πολίτες με σχετική άδεια να φέρουν πιστόλι σε δημόσιο χώρο, ακόμη και χωρίς να είναι κρυμμένο.

«Μπλόκο» στους πολιτειακούς ερευνητές και νέα κλιμάκωση από Γουόλζ

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλζ δήλωσε ότι έχει δει βίντεο από «πολλές γωνίες» και χαρακτήρισε το υλικό «αηδιαστικό». Σε συνέντευξη Τύπου κάλεσε τον Τραμπ να αποσύρει τους ομοσπονδιακούς από την πολιτεία, λέγοντας ότι «σπέρνουν χάος και βία». Πρόσθεσε επίσης ότι «η δικαιοσύνη της Μινεσότα θα έχει τον τελευταίο λόγο» και ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι αξιόπιστη για να ηγηθεί της έρευνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ανακοίνωση του Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (BCA), σύμφωνα με την οποία η αστυνομία της Μινεάπολης ζήτησε από την υπηρεσία να αναλάβει την έρευνα, όμως πολιτειακοί πράκτορες που επιχείρησαν να προσεγγίσουν την περιοχή «εμποδίστηκαν» από αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Ομοσπονδιακοί: «Άριστα εκπαιδευμένος» ο πράκτορας

Σε δική του ενημέρωση, ο επικεφαλής επί του πεδίου (Commander at Large) της Συνοριοφυλακής, Γκρεγκ Μποβίνο, είπε ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε είναι «άριστα εκπαιδευμένος» και υπηρετεί οκτώ χρόνια. Δεν έδωσε το όνομά του και επανέλαβε το πλαίσιο της ανακοίνωσης του DHS. Όταν δέχθηκε ερώτηση για οπτικό υλικό που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την ομοσπονδιακή περιγραφή, αρνήθηκε να μπει σε λεπτομέρειες, λέγοντας ότι «η κατάσταση εξελίσσεται» και ότι θα υπάρξει συνέχεια στην ενημέρωση.

Η ένταση στην πόλη είχε και άμεσες πρακτικές συνέπειες. Το NBA ανέβαλε τον αγώνα Μινεσότα Τίμπεργουλβς–Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα του Σαββάτου, επικαλούμενο λόγους ασφάλειας. Το παιχνίδι μετατέθηκε για την Κυριακή στις 16:30 (τοπική ώρα) στο Target Center.

Με πληροφορίες από Associated Press, New York Times, CBS