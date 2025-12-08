Αφήνει την Αστόρια και μετακομίζει στην επίσημη δημαρχιακή κατοικία ο Μαμντάνι

Την απόφασή του να εγκαταλείψει το διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο στο οποίο διαμένει στο Κουίνς και να εγκατασταθεί στην επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, ανακοίνωσε ο εκλεγμένος δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι, που αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου, θα μετακομίσει εντός του ίδιου μήνα στο Gracie Mansion, την ιστορική έπαυλη του 1799 στο Upper East Side, στην όχθη του Ιστ Ρίβερ, η οποία χρησιμοποιείται ως επίσημη κατοικία των δημάρχων της πόλης από το 1942.

Αν και δεν υπάρχει θεσμική υποχρέωση για τον εκάστοτε δήμαρχο να κατοικεί στο Gracie Mansion, οι περισσότεροι έχουν επιλέξει να ζήσουν εκεί. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, κατά τη διάρκεια της θητείας του την περίοδο 2002–2013.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μαμντάνι αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουουάτζι, πρωτίστως για λόγους ασφαλείας. Το ζευγάρι εγκαταλείπει το δυάρι διαμέρισμα στην Αστόρια, μια πολυεθνική συνοικία του Κουίνς, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα.

Ο νέος δήμαρχος είχε θέσει το κόστος στέγασης στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας, δεσμευόμενος για την ενίσχυση της πολιτικής κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο. Το γεγονός ότι ο ίδιος διέμενε σε τέτοιο διαμέρισμα, πληρώνοντας ενοίκιο 2.300 δολαρίων τον μήνα, αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής από πολιτικούς αντιπάλους του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο μισθός του ως μέλους της Πολιτειακής Συνέλευσης της Νέας Υόρκης, σε συνδυασμό με τα εισοδήματα της συζύγου του, του επέτρεπαν να κατοικεί εκτός του συγκεκριμένου πλαισίου.

Σε προσωπικό τόνο, ο Μαμντάνι ανέφερε ότι θα του λείψει η καθημερινότητα στην Αστόρια, σημειώνοντας ωστόσο πως «ακόμη και όταν δεν θα ζω πλέον εκεί, η Αστόρια θα συνεχίσει να ζει μέσα μου και στο έργο μου».