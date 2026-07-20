Αφγανιστάν: Πέντε νεκροί από τη ζέστη ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στο Ιράν - Στους 20 οι θάνατοι από τις πλημμύρες

Διασώστες και αστυνομικοί αναζητούσαν 14 ανθρώπους, οι οποίοι χάθηκαν σε έρημο στο νοτιοδυτικό Αφγανιστάν, ενώ λίγο νωρίτερα εντοπίστηκαν οι σοροί πέντε μεταναστών. Ο θάνατος τους προήλθε από τη ζέστη ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν στο γειτονικό Ιράν.

Η ομάδα είχε ξεκινήσει την πορεία της προς τα σύνορα πριν από περίπου μία εβδομάδα, από την επαρχία Νιμρόζ, μια από τις πιο ζεστές και άνυδρες περιοχές της χώρας, όπου η θερμοκρασία αυτήν την περίοδο ξεπερνά τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Αφγανιστάν: Συνεχίζονται οι έρευνες για 14 αγνοούμενους

«Το όχημά τους χάλασε κατά τη διάρκεια μίας θύελλας και ακινητοποιήθηκε στην άμμο. Ο οδηγός αναγκάστηκε να κατευθυνθεί με τα πόδια σε κατοικημένες ζώνες για να βρει μία λύση ή κάποιον που θα μπορούσε να τους βοηθήσει, όμως χάθηκε», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νιμρόζ, Γκιουλ Μοχάμαντ Κουντράτ.

«Αστυνομικοί τον βρήκαν και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, καθώς ήταν εξαντλημένος, είχε πάθει αφυδάτωση και θερμοπληξία», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς εντοπίστηκε ο οδηγός.

Στη συνέχεια βρέθηκαν νεκροί πέντε μετανάστες που παρέμειναν στο χαλασμένο αυτοκίνητο και πέθαναν από την εξάντληση και τη δίψα.

«Δεν έχουμε καμία είδηση για τους άλλους 14 (αγνοούμενους), οι έρευνες συνεχίζονται στη ζώνη του Τσαχάρ Μπουρζάκ», είπε ο Κουντράτ.

Αφγανιστάν: Μεταξύ των πέντε νεκρών ήταν και δύο αδέλφια

Πολλοί Αφγανοί που μιλούν περσικά θεωρούν ότι το Ιράν τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες, σε σύγκριση με τη χώρα τους, όμως οι νόμιμοι τρόποι εισόδου στη χώρα αυτή είναι ελάχιστοι.

Ένας γιατρός στο επαρχιακό νοσοκομείο της Νιμρόζ είπε στο AFP ότι μεταξύ των πέντε νεκρών ήταν και δύο αδέλφια. «Βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις καθημερινά: υπάρχουν πολλοί θάνατοι επειδή οι άνθρωποι χάνουν τον δρόμο», είπε ζητώντας να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Τα πέντε θύματα κατάγονταν από την επαρχία Μπαλχ, στο βόρειο Αφγανιστάν, η οποία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη Νιμρόζ.

Ο οδηγός έφυγε από το νοσοκομείο και η αστυνομία τον αναζητά.

Στη μεθόριο του Αφγανιστάν με το Ιράν καταγράφονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και πολύ χαμηλές τον χειμώνα. Τον περασμένο Δεκέμβριο τουλάχιστον 18 άνθρωποι που επιχειρούσαν να περάσουν στο Ιράν πέθαναν από το κρύο – μεταξύ αυτών ήταν και ένας 15χρονος.

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, 80 τραυματίες και 100 αγνοούμενοι από πλημμύρες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 80 τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 100 αγνοούνται, αφού χείμαρροι λάσπης σάρωσαν σήμερα, Δευτέρα την επαρχία Νουριστάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (Andma).

Η πρωτεύουσα της επαρχίας Παρούν έχει ιδιαιτέρως πληγεί, όμως οι ομάδες διάσωσης κάνουν επίσης λόγο για θύματα σε άλλες περιοχές αυτής της ορεινής και δυσπρόσιτης επαρχίας, που βρίσκεται στα σύνορα με το Πακιστάν.

Deadly Floods Devastate Afghanistan's Nuristan; Death Toll Rises to 20, More Than 100 Missinghttps://t.co/cC38K6MPk7



Flash floods have caused widespread devastation in Parun, the capital of Afghanistan's eastern Nuristan province, with authorities reporting a sharp rise in… pic.twitter.com/O4HpveaLsE — Ariana News (@ArianaNews_) July 20, 2026

Οι πλημμύρες «κατέστρεψαν ολοσχερώς το δημαρχείο», όπως και ξενοδοχεία και δεκάδες εμπορικά καταστήματα, είπε επίσης στο AFP ο Ασικουλάχ Σάφι, ο διευθυντής της μκο Shpoul στην πόλη Παρούν.

Οι κάτοικοι προσπαθούν, χωρίς να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και με όποια μέσα έχουν, να βρουν μέσα στη λάσπη και τους σωρούς από βράχους θύματα ή επιζώντες, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της πόλης, όπως και δημόσιοι λειτουργοί, βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων, συμπλήρωσε ο ίδιος.

H εθνική αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων έκανε γνωστό πως οι πλημμύρες προκάλεσαν «μεγάλες ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες», επισημαίνοντας πως έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία διάσωσης.

Devastating flash floods swept through Parun in Nuristan Province, Afghanistan, sending rocks and debris into the area and damaging a hotel along with several homes. #flashfloods #afghanistan #naturaldisaster pic.twitter.com/1bRCoR2I5x — Tomson (@TomsonWoo) July 20, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ