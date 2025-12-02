Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια άνδρα ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών

Ένας άνδρας εκτελέστηκε δημοσίως σε κατάμεστο αθλητικό στάδιο στην επαρχία Χοστ του Αφγανιστάν, παρουσία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και συγγενείς των θυμάτων.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Ανώτατου Δικαστηρίου και με την έγκριση του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Τον άνδρα πυροβόλησε συγγενής των θυμάτων, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χοστ, Μουσταγκφίρ Γκορμπάζ. Ο καταδικασθείς είχε κριθεί ένοχος, μαζί με ακόμη ένα άτομο, για εισβολή σε οικία και δολοφονία μιας πολυμελούς οικογένειας, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά και η μητέρα τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε ότι οι συγγενείς των θυμάτων είχαν το δικαίωμα να συγχωρήσουν τον καταδικασμένο ή να δεχθούν συμβιβασμό, κάτι που θα απέτρεπε την εκτέλεση. Επέλεξαν όμως να ζητήσουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Κατά την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης των Ταλιμπάν, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το κίνημα εφάρμοζε συχνά δημόσιες εκτελέσεις, μαστιγώσεις και λιθοβολισμούς· πρακτικές που έχουν επανέλθει μετά την επιστροφή τους στην εξουσία το 2021.