Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση για βοήθεια - Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 900

Οι Ταλιμπάν απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, την ώρα που το Αφγανιστάν μετρά ακόμη τις συνέπειες του φονικού σεισμού που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 900 ανθρώπους και άφησε πίσω χιλιάδες τραυματίες.

Οι διασώστες συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, μετά τον σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε την Κυριακή και κατέστρεψε ολόκληρα χωριά στην ανατολική επαρχία Κουνάρ της χώρας, η οποία συνορεύει με το Πακιστάν.

Πολλοί άνθρωποι παρέμειναν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια σπιτιών, που ήταν χτισμένα σε απόκρημνες κοιλάδες, ενώ οι διασώστες δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές λόγω του δύσβατου ορεινού εδάφους και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, καθώς σημειώθηκε μόλις έξι μίλια κάτω από την επιφάνεια της γης, κάτι που συνήθως έχει ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες. Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του Αφγανιστάν, δήλωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών είχε ανέλθει στους 900, ενώ των τραυματιών στους 3.000.

Την ίδια ώρα οι Αρχές ανέφεραν ότι αναμένουν περαιτέρω αύξηση των νεκρών, καθώς οι διασώστες καταφέρνουν να φτάσουν σε πιο απομονωμένες περιοχές, πολλές από τις οποίες παρέμεναν απροσπέλαστες περισσότερο από 24 ώρες μετά τον σεισμό. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην Καμπούλ, απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα). «Τη χρειαζόμαστε επειδή πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τα σπίτια τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Αφγανιστάν βρισκόταν ήδη αντιμέτωπο με σοβαρή οικονομική κρίση και με απότομη διακοπή της διεθνούς βοήθειας, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021. Οι ακραίες πολιτικές τους, έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη χώρα.

Η καταστροφή αυτή αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους ήδη περιορισμένους πόρους της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, η οποία προσπαθεί επίσης να διαχειριστεί την επιστροφή εκατοντάδων χιλιάδων Αφγανών που έχουν απελαθεί πρόσφατα από το Ιράν και το Πακιστάν.

Αφγανιστάν: Κάτοικοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χαλάσματα με τα χέρια τους και μετέφεραν τραυματίες με αυτοσχέδια φορεία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο σεισμός ισοπέδωσε τρία χωριά στην Κουνάρ και προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλά άλλα. Τουλάχιστον 610 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Κουνάρ και άλλοι 12 στην επαρχία Νανγκαρχάρ.

Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών κάθονταν με δάκρυα στα μάτια πάνω στα ερείπια των σπιτιών τους. Άλλοι προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χαλάσματα με τα χέρια τους ή μετέφεραν τραυματίες με αυτοσχέδια φορεία. Στην Κουνάρ, οι νεκροί τυλίγονταν σε λευκά σάβανα από συγχωριανούς τους, που προσεύχονταν πριν τους θάψουν, ενώ ελικόπτερα μετέφεραν τραυματίες στα νοσοκομεία.

Οι διασώστες έδιναν μάχη για να φτάσουν σε απομακρυσμένες ορεινές περιοχές κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, όπου σπίτια από πλίνθους είχαν καταρρεύσει και δεν υπήρχε πρόσβαση ούτε σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Ο στρατός ανέπτυξε ομάδες διάσωσης σε όλη την πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 40 πτήσεις που μετέφεραν 420 τραυματίες και νεκρούς.

Η αξιωματούχος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι «η περιοχή που επλήγη από τον σεισμό είχε δεχτεί ισχυρές βροχοπτώσεις τις τελευταίες 24 με 48 ώρες, επομένως ο κίνδυνος κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων είναι ιδιαίτερα αυξημένος – γι’ αυτό και πολλοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι».

Με πληροφορίες από Guardian