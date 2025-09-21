Αφγανιστάν: «Αδύνατη» κάθε συμφωνία για επιστροφή της βάσης Μπαγκράμ, απαντά η Καμπούλ στις απειλές Τραμπ

Η αφγανική κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά σήμερα το ενδεχόμενο επιστροφής της πρώην αμερικανικής αεροπορικής βάσης της Μπαγκράμ, μετά την απειλητική αναφορά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να την «ανακτήσουν».

«Ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν πρόσφατα ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», είπε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, ανώτερος αξιωματούχος στο υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη», τόνισε.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, και κατά την επίσημη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Τραμπ είχε διατυπώσει την ιδέα να «ανακτηθεί» η Μπαγκράμ. Τη χθεσινή ημέρα επανήλθε μέσω της πλατφόρμας Truth Social με αυστηρή προειδοποίηση: «Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ πίσω σ' αυτούς που την έφτιαξαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αφγανιστάν: Γιατί ο Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να ανακτήσουν τη βάση της Μπαγκράμ

Στον δημόσιο διάλογο ο Τραμπ αιτιολόγησε εν μέρει την επιθυμία αυτή λέγοντας ότι η βάση απέχει «μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της». Ωστόσο, στην Ουάσινγκτον και διεθνώς κάποια από τα επιχειρήματά του κρίνονται ασαφή ή υπερβολικά, ενώ η ιδέα της επαναεγκατάστασης αμερικανικών δυνάμεων σε αφγανικό έδαφος εγείρει σοβαρά νομικά και πολιτικά ζητήματα.

Παρέλαση στη βάση Μπαγκράμ / Φωτ: EPA, αρχείου

Η Μπαγκράμ, κοντά στην Καμπούλ, υπήρξε για χρόνια το μεγαλύτερο κέντρο επιχειρήσεων των δυτικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Η βάση χρησιμοποιήθηκε εκτενώς από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους έως το καλοκαίρι του 2021, όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν εκ νέου την εξουσία και ανέκτησαν τον έλεγχο της χώρας. Η έξοδος των δυτικών δυνάμεων το 2021 σηματοδότησε και το οριστικό τέλος της μακρόχρονης στρατιωτικής παρουσίας σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η αφγανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την ιδέα «αδύνατη» και δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοια συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου υπέδειξε επίσης ότι ορισμένα πρόσωπα φέρονται να επιδιώκουν μια «πολιτική συμφωνία» για την επιστροφή της βάσης, χωρίς όμως να κατονομάσει ποιοι.

Η δημόσια αντίδραση στο Κάμπουλ αντανακλά την ευαισθησία του ζητήματος της εδαφικής κυριαρχίας. Οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια επιστροφής αμερικανικών δυνάμεων στη Μπαγκράμ χωρίς τη ρητή συναίνεση των αφγανικών αρχών θα προκαλούσε σοβαρή διπλωματική κρίση. Επιπλέον, η πιθανότητα στρατιωτικής ενέργειας για την «ανάκτηση» της βάσης φαίνεται πολιτικά απίθανη και νομικά προβληματική, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν σήμερα καμία νόμιμη δικαιοδοσία πάνω σε αυτό το έδαφος.

Τα σχόλια του προέδρου Τραμπ προσθέτουν νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Αφγανιστάν, ενώ εγείρουν ανησυχίες για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο διεθνές σώμα ή σύμμαχος στηρίζει μια τέτοια κίνηση επιστροφής χωρίς διαπραγματεύσεις και επίσημη συμφωνία.