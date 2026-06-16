Αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη στις ΗΠΑ – Νεκροί και οι 12 επιβαίνοντες

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν μικρό αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην πολιτεία του Μιζούρι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής κοντά στο αεροδρόμιο Butler Memorial, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια του Κάνσας Σίτι.

Η εταιρεία Skydive Kansas City, που εκμεταλλευόταν την πτήση, επιβεβαίωσε ότι και οι 12 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο πιλότος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα μονοκινητήριο Pacific Aerospace P750, τύπος που χρησιμοποιείται συχνά σε πτήσεις αλεξιπτωτιστών λόγω της δυνατότητάς του να μεταφέρει μεγάλο αριθμό ατόμων σε σχετικά μικρές αποστάσεις.

Ο υπηρεσιακός διευθυντής του αεροδρομίου και υπεύθυνος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Μπέιτς, Ντένις Τζέικομπς, δήλωσε ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε περίπου στις 11:20 το πρωί τοπική ώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κατάφερε να αποκτήσει επαρκές ύψος. Μάρτυρες το είδαν να πραγματοποιεί απότομη αριστερή στροφή πριν συντριβεί σε απόσταση περίπου 270 μέτρων από τον διάδρομο προσγείωσης, κοντά σε αυτοκινητόδρομο.

Μετά τη συντριβή, διασώστες και αστυνομικοί ερεύνησαν την περιοχή κατά μήκος της πορείας του αεροσκάφους προκειμένου να διαπιστώσουν αν κάποιος από τους αλεξιπτωτιστές είχε προλάβει να εγκαταλείψει το αεροσκάφος πριν αυτό πέσει στο έδαφος.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν βρέθηκαν ενδείξεις πως κάποιος επιχείρησε να πηδήξει από το αεροπλάνο πριν από τη συντριβή.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

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