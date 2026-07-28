Αεροσκάφος έκανε ρεκόρ, πετώντας για πάνω από 24 ώρες

Η αεροπορική εταιρεία από την Αυστραλία, Qantas, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των εμπορικών πτήσωεν.

Ειδικότερα, ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος Airbus A350-1000ULR παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη εμπορική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Μελβούρνη και προσγειώθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας, έπειτα από μια διαδρομή 23.075 χιλιομέτρων πάνω από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση. Ο προορισμός του ήταν οι εγκαταστάσεις της Airbus, όπου ολοκληρώνεται η δοκιμαστική διαδικασία του νέου μοντέλου.

#BREAKING After more than 24 hours of flying, Qantas' new long-range commercial plane has touched down in Europe. Full story: https://t.co/TEG85gghW3 pic.twitter.com/LUD6KVlOWH — news.com.au (@newscomauHQ) July 28, 2026

Τι διαθέτει το αεροσκάφος που «έσπασε» το ρεκόρ πτήσεων

Η πτήση αποτελεί μέρος του «Project Sunrise» (Ξημέρωμα), του φιλόδοξου σχεδίου της Qantas να εγκαινιάσει απευθείας πτήσεις από την ανατολική Αυστραλία προς την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος αναμένεται να πραγματοποιήσει το 2027 την πρώτη απευθείας πτήση Σίδνεϊ - Λονδίνο, καταργώντας την ανάγκη για ενδιάμεσες στάσεις.

Σύμφωνα με την Airbus, το A350-1000ULR διαθέτει πρόσθετη δεξαμενή καυσίμων, γεγονός που του επιτρέπει να παραμένει στον αέρα για περισσότερο από μία ολόκληρη ημέρα. Η εταιρεία πραγματοποιεί δίμηνο πρόγραμμα δοκιμών του αεροσκάφους από τον Ιούνιο.

Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο, διάρκειας 22 ωρών και 42 λεπτών, που είχε πραγματοποιήσει το 2005 ένα Boeing 777-200LR σε διαδρομή από το Χονγκ Κονγκ προς το Λονδίνο μέσω Ειρηνικού.

Η πτήση, μάλιστα, ενθουσίασε και το διαδίκτυο. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, περισσότεροι από 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την πορεία του αεροσκάφους, καθιστώντας τη τη δεύτερη πιο δημοφιλή πτήση στην ιστορία της πλατφόρμας, μετά από εκείνη που μετέφερε το 2024 το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Η Qantas έχει ήδη παραγγείλει 12 τροποποιημένα Airbus A350-1000ULR, τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν 238 επιβάτες, διαθέτουν επιπλέον 20.000 λίτρα καυσίμου και θα εκτελούν πτήσεις διάρκειας 19 έως 21 ωρών προς το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Το πρώτο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027, ενώ οι καθημερινές απευθείας πτήσεις Σίδνεϊ - Λονδίνο προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

The Project Sunrise @Airbus A350-1000ULR has touched down in Toulouse, France after completing a 24 hour 24 minute non-stop flight from Melbourne, Australia.



The aircraft flew northeast over the Pacific, over the US and Canada, then across the Atlantic and south over the UK to… pic.twitter.com/mnnXPvfosV — Qantas (@Qantas) July 28, 2026

Με πληροφορίες από Guardian