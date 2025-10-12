Αεροπορικά ταξίδια: Σε λειτουργία από σήμερα το νέο σύστημα εισόδου στη ζώνη Σένγκεν - Όσα αλλάζουν

Ξεκινά από σήμερα, Κυριακή (12/10) το νέο σύστημα εισόδου των ταξιδιωτών στις χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Πρόκειται για το λεγόμενο Σύστημα Εισόδου Εξόδου ( Entry Exit System) που αντικαθιστά τη σφράγιση των διαβατηρίων με την ηλεκτρονική καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά σε ολόκληρη τη ζώνη Σένγκεν και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Απριλίου 2026.

Τι είναι το ΣΕΕ και ποιους αφορά

Το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (ΣΕΕ) αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή έως 90 ημέρες εντός περιόδου 180 ημερών σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και της Κύπρου, καθώς και η Ελβετία, η Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Νορβηγία.

Το ΣΕΕ αντικαθιστά την παραδοσιακή διαδικασία σφράγισης διαβατηρίου στα εξωτερικά σύνορα της ζώνης Σένγκεν και καταγράφει επίσης τα στοιχεία των ταξιδιωτών των οποίων η είσοδος για βραχεία παραμονή έχει απαγορευθεί.

Πώς θα λειτουργεί

Κατά την πρώτη άφιξη στον χώρο Σένγκεν, ο ταξιδιώτης πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριο του και να υποβληθεί σε βιομετρικά δεδομένα (σάρωση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα).

Ο υπάλληλος ελέγχου επαληθεύει τα στοιχεία, υποβάλλει ερωτήσεις και καταγράφει ψηφιακά την είσοδο του ταξιδιώτη στο ΣΕΕ. Κατά την αναχώρηση, τα στοιχεία ελέγχονται για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των ορίων παραμονής και να καταχωριστεί η έξοδος.

Στα επόμενα ταξίδια, θα απαιτείται μόνο βιομετρική επαλήθευση προσώπου. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών θα εγγράφονται στο σύστημα μέσω φωτογράφησης.

Η χρήση του ΣΕΕ είναι δωρεάν για τους ταξιδιώτες.

Πού θα λειτουργεί

Το ΣΕΕ θα εφαρμόζεται:

Στα εξωτερικά σύνορα των κρατών-μελών που έχουν πλήρως ενσωματώσει το κεκτημένο Σένγκεν.

Σε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου, αλλά έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση Σένγκεν και διαθέτουν παθητική πρόσβαση στο VIS και πλήρη πρόσβαση στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.

Στόχος των αλλαγών

Η αντικατάσταση των χειροκίνητων σφραγίδων με ένα ψηφιακό αρχείο εισόδου-εξόδου επιδιώκει:

Την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων.

Την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης.

Την ευκολότερη ανίχνευση ταξιδιωτών που έχουν παραβιάσει τη διάρκεια παραμονής τους.

Εξαιρέσεις από το ΣΕΕ

Το σύστημα δεν εφαρμόζεται σε: