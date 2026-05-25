Αεροπλάνο χτύπησε στον αέρα αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς στην Αυστρία – Η στιγμή της σύγκρουσης

Ένα σοβαρό ατύχημα με αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς και ένα αεροπλάνο σημειώθηκε στην Αυστρία.

Η 44χρονη που έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς, κατέγραφε την πτήση της σε βίντεο, «πιάνοντας» και το ατύχημα με το αεροπλάνο και δημοσιεύοντάς το μετά στα social.

«Πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι κάθομαι εδώ και το πληκτρολογώ αυτό», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο, προσθέτοντας ότι είχε γλιτώσει έχοντας μόνο μώλωπες.

Το ατύχημα με το αεροπλάνο έγινε στον αέρα με αποτέλεσμα η αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς να βρεθεί εκτός ελέγχου «για χιλιάδες πόδια».

Η 44χρονη έκανε αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από την περιοχή Piesendorf του Σάλτσμπουργκ το Σάββατο όταν ένας πιλότος τη χτύπησε, σύμφωνα με την αστυνομία του κρατιδίου του Σάλτσμπουργκ.

Ο 28χρονος πιλότος είπε στις αρχές ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Το μηχανοκίνητο αεροπλάνο προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αλεξίπτωτο πλαγιάς, ωθώντας την έμπειρη αλεξίπτωτο πλαγιάς να αναπτύξει το εφεδρικό της αλεξίπτωτο», ανέφερε η αστυνομία.

Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροπλάνου με την αλεξιπτωτίστρια πλαγιάς

Η γυναίκα έκανε αναγκαστική προσγείωση και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο της αστυνομίας. Τόσο η ίδια όσο και ο πιλότος γλίτωσαν σοβαρούς τραυματισμούς, ανέφερε επίσης, η αστυνομία.

Στο βίντεο, η αλεξιπτωτίστρια φαίνεται να πετάει γαλήνια κατά μήκος μιας αλπικής κορυφογραμμής, όταν ακούστηκε ο μακρινός βόμβος ενός κινητήρα. Ένα μικρό λευκό αεροσκάφος μπήκε ξαφνικά στο πλαίσιο και έσκισε το αλεξίπτωτο.

Άρχισε να κάνει σπειροειδή κίνηση και να χάνει ύψος πριν πιάσει τη λαβή του αλεξίπτωτου έκτακτης ανάγκης το οποίο άνοιξε χωρίς πρόβλημα, επιβραδύνοντας την κάθοδό της.

Με πληροφορίες από NBC News