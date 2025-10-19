«Active Club»: Νέες νεοναζιστικές λέσχες μάχης σε 27 χώρες - Υπό παρακολούθηση από μυστικές υπηρεσίες

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δύσης έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε ένα νέο, ανησυχητικό φαινόμενο που εξαπλώνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο: τις λεγόμενες «νεοφασιστικές λέσχες μάχης» ή Active Club. Πρόκειται για οργανωμένες ομάδες που συνδυάζουν τη βία των μικτών πολεμικών τεχνών με μια σκληρή, ρατσιστική ιδεολογία εμπνευσμένη από τον Αδόλφο Χίτλερ.

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, αλλά και της Ευρώπης παρακολουθούν στενά αυτές τις ομάδες, καθώς θεωρούνται πλέον αναδυόμενη απειλή εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψε η βρετανική εφημερίδα The Guardian, οι υπηρεσίες πληροφοριών τις αντιμετωπίζουν με την ίδια σοβαρότητα που επιδεικνύουν απέναντι σε τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος.

Ο αναλυτής τρομοκρατίας Joshua Fisher-Birch, του οργανισμού Counter Extremism Project, εξηγεί ότι οι αρχές «παρακολουθούν τα εξτρεμιστικά δίκτυα για να εκτιμήσουν την πιθανότητα βίας και τις διεθνείς τους συνδέσεις». Οι Active Clubs, όπως σημειώνει, κινούνται πέρα από σύνορα και επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα ενιαίο, παγκόσμιο δίκτυο λευκής υπεροχής.

Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Τον Αύγουστο, μια καναδική ομάδα με το όνομα Nationalist-13 δημοσίευσε βίντεο συνάντησης μελών στο Telegram, όπου εμφανίζονται άνδρες να προπονούνται, να κάνουν σπαρινγκ και να προβάλλουν τα εμβλήματα επτά διαφορετικών παραρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών νεοναζιστικών οργανώσεων όπως η Patriot Front. Το μήνυμα ήταν σαφές: «Ο Καναδάς χρειάζεται όλους τους [λευκούς] άνδρες με ήθος».

Διεθνές δίκτυο μίσους με πολιτική πειθαρχία

Σε απόρρητη έκθεση της καναδικής υπηρεσίας πληροφοριών CSIS, που δημοσιεύτηκε μέσω αιτήματος διαφάνειας, γίνεται λόγος για αυξανόμενη διασυνοριακή συνεργασία των Active Clubs. Οι αρχές προειδοποιούν ότι μέλη ταξιδεύουν μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά «για να ενισχύσουν δεσμούς, να εκπαιδευτούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες».

Η CSIS επισημαίνει ότι, παρότι δεν είναι σαφές πόσοι εμπλέκονται, η κινητικότητα αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε οργανωμένη βία. Παράλληλα, οι ίδιες ομάδες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως το Telegram, για προπαγάνδα και στρατολόγηση νέων μελών.

Επιπλέον, οι Active Clubs έχουν προωθήσει μέσω διαδικτύου την υπεράσπιση του Αυστραλού νεοναζί Thomas Sewell, γνωστού για τις προσπάθειές του να στρατολογήσει τον δράστη της σφαγής στο Κράιστσερτς. Οι δεσμοί του Sewell με διεθνείς ομάδες επιβεβαιώνουν την παγκόσμια φύση του κινήματος.

Η εικόνα θυμίζει προηγούμενες περιπτώσεις όπως η τρομοκρατική οργάνωση The Base ή η Atomwaffen Division, που ξεκίνησαν στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκαν σε Καναδά, Ευρώπη και Ωκεανία. Και στις δύο περιπτώσεις, η διεθνής συνεργασία κατέληξε σε τρομοκρατικές ενέργειες και συλλήψεις.

Ένα νέο πρόσωπο του νεοναζισμού

Οι Active Clubs αποτελούν μια πιο «σύγχρονη» εκδοχή των νεοναζιστικών κινημάτων του 20ού αιώνα. Συνδυάζουν την αισθητική του φασισμού με το lifestyle των μαχητικών αθλημάτων και την ψηφιακή κουλτούρα. Ο ιδρυτής τους, Rob Rundo, πρώην ηγέτης της ομάδας Rise Above Movement που συμμετείχε στα επεισόδια του Charlottesville το 2017, οραματίστηκε ένα παγκόσμιο δίκτυο «πειθαρχημένων πολεμιστών» που θα προωθεί τη ρατσιστική ιδεολογία μέσα από αθλητικές δραστηριότητες και κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με έκθεση του Global Project Against Hate and Extremism, οι Active Clubs δραστηριοποιούνται ήδη σε 27 χώρες, από την Αυστραλία και την Ευρώπη μέχρι τη Νότια Αμερική, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρούν και «νεολαίες» στα πρότυπα της Χιτλερικής Νεολαίας.

Ο ερευνητής Peter Smith σημειώνει ότι οι ομάδες αυτές «λειτουργούν αυτόνομα αλλά θεωρούν εαυτούς μέλη ενός διεθνούς κινήματος που στοχεύει να "ανακτήσει" τις χώρες τους από τους μη λευκούς». Οι υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν πως η συστηματική ανταλλαγή τεχνικών, προπαγάνδας και μεθόδων δημιουργεί ένα νέο κύμα διεθνούς νεοναζισμού, πιο συντονισμένο και επικίνδυνο από ποτέ.

Καθώς το φαινόμενο εξαπλώνεται, οι δυτικές κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μια απειλή που δεν περιορίζεται πλέον σε εθνικά σύνορα, έναν παγκόσμιο νεοφασιστικό ιστό που οργανώνεται, εκπαιδεύεται και στρατολογεί μέσα από την ίδια τη δύναμη του διαδικτύου.

Με πληροφορίες από Guardian