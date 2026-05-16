ABC News: Η κυβέρνηση Τραμπ πρόκειται να συγκροτήσει «Επιτροπή Αλήθειας και Δικαιοσύνης» για την αποζημίωση των συμμάχων του

Το υπουργείο Δικαιοσύνης οριστικοποιεί συμφωνία για τη δημιουργία της λεγόμενης «Επιτροπής Αλήθειας και Δικαιοσύνης» και τη σύσταση ταμείου αποζημιώσεων ύψους 1.776.000.000 δολαρίων, προκειμένου να καταβληθούν χρηματικά ποσά σε άτομα που δηλώνουν θύματα κυβερνητικής «εργαλειοποίησης» των κρατικών μηχανισμών κατά την διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ABC News.

Ως αντάλλαγμα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αποσύρει την αγωγή του κατά της Internal Revenue Service (IRS/Εφορία), την οποία είχε κάνει επειδή διέρρευσαν φορολογικά του στοιχεία στον Τύπο πριν από μερικά χρόνια.

Πηγές ανέφεραν στο ABC News ότι η προτεινόμενη συμφωνία — η οποία πιθανότατα θα αντιμετωπίσει νομικά εμπόδια και έχει ήδη επικριθεί από τους Δημοκρατικούς ως «μαύρο ταμείο» για τους συμμάχους του Τραμπ — προέκυψε μετά από μήνες διαβουλεύσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και αξιωματούχων του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι αρχικά προσπάθησαν να διαμορφώσουν μια νομική αιτιολόγηση για τη συμφωνία αποζημίωσης του Τραμπ απευθείας.

Εσωτερικά, οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης πίστευαν ότι μπορούσαν να αγνοήσουν εντελώς τη σύγκρουση συμφερόντων, υποστηρίζοντας ιδιωτικά ότι ο Τραμπ έχει τόσο το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή ως ιδιώτης όσο και την εξουσία να διοικεί τον εκτελεστικό κλάδο ως πρόεδρος, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις τους.

Τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τις αποζημιώσεις

Υποστηρίζοντας μια αιώνια νομική αρχή γνωστή ως «κανόνας της αναγκαιότητας», οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση από το να επιτραπεί η συνέχιση της δίκης με τον Τραμπ να ενεργεί ως ενάγων, ενώ ταυτόχρονα ήταν άμεσα υπεύθυνος για τους εναγόμενους —την Εφορία (IRS) και το υπουργείο Οικονομικών—, σύμφωνα με πηγές.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το σχέδιο αυτό τελικά εγκαταλείφθηκε υπέρ του ταμείου αποζημίωσης ύψους 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων – με το ποσό αυτό να αποτελεί αναφορά στην ίδρυση της χώρας – καθώς η δικαστής που επιβλέπει την αγωγή του Τραμπ κατά της Εφορίας άρχισε να θέτει ζητήματα σχετικά με το γεγονός ότι ο Τραμπ μηνύει την ίδια την κυβέρνηση που ηγείται. Σε διάταξη που εξέδωσε τον περασμένο μήνα, η ομοσπονδιακή δικαστής Καθίν Ουίλιαμς διέταξε τους δικηγόρους του Τραμπ στην υπόθεση και το υπουργείο Δικαιοσύνης να υποβάλουν έγγραφα στο δικαστήριο μέχρι την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αιτιολογήσουν εάν οι δύο πλευρές της υπόθεσης ήταν επαρκώς αντίθετες ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Οι όροι της προτεινόμενης συμφωνίας αποζημίωσης ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ανέφεραν πηγές.

Η δικαστής Γουίλιαμς όρισε επίσης μια ομάδα διακεκριμένων δικηγόρων —συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην γενικού εισαγγελέα καθώς και ενός ομοσπονδιακού δικαστή— για να εξετάσουν την υπόθεση.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι επισήμαναν σοβαρά προβλήματα σχετικά με την αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ ασκεί «εξαιρετικό» έλεγχο επί των εναγομένων στην υπόθεση και ότι «οι περιστάσεις δημιουργούν την υποψία ότι οι εναγόμενοι και οι δικηγόροι τους ενδέχεται να ενεργούν κατόπιν οδηγιών του προέδρου».

«Επιπλέον, από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά την εποπτεία και τον έλεγχο του προέδρου επί του Γενικού Εισαγγελέα και του υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων με τρόπους που θολώνουν τη γραμμή μεταξύ της πίστης στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου και της πίστης στον ίδιο τον πρόεδρο», αναφέρεται στην αίτηση.

Ο Τραμπ μήνυσε την IRS μετά την ομολογία ενοχής ενός κυβερνητικού εργολάβου το 2023 για κλοπή φορολογικών στοιχείων του Τραμπ και άλλων πλούσιων Αμερικανών και διαρροή τους στα μέσα ενημέρωσης το 2019 και το 2020.

Με την δικαστή Γουίλιαμς να εξετάζει την υπόθεση, πηγές ανέφεραν ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης διατύπωσαν την πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Τραμπ θα αποσύρει την αγωγή, καθώς και δύο αστικές αγωγές ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με την έρευνα για τη συμπαιγνία με τη Ρωσία που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και την έρευνα του 2022 στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο ίδιος ο Τραμπ δεν θα δικαιούται αποζημίωση από το ταμείο για αυτές τις τρεις αγωγές που αποσύρθηκαν, αν και οι οντότητες που συνδέονται με τον πρόεδρο δεν απαγορεύεται να υποβάλουν αιτήσεις, ανέφεραν οι πηγές.

Προβληματισμός για τη νέα Επιτροπή

Πηγές ανέφεραν ότι η «Επιτροπή Αλήθειας και Δικαιοσύνης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ» θα αποτελείται από πέντε μέλη —τέσσερα εκ των οποίων διορίζονται από τον γενικό εισαγγελέα— τα οποία ο Τραμπ θα έχει το δικαίωμα να απομακρύνει χωρίς αιτιολογία. Η επιτροπή δεν θα έχει επίσης καμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τη διαδικασία κατανομής των σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δεν είναι σαφές πώς θα αντιδράσει η δικαστής Γουίλιαμς στην προτεινόμενη συμφωνία — η οποία δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί στο δικαστήριο — αν και οι δικηγόροι του υπουργείου Δικαιοσύνης πιστεύουν ότι η συμφωνία δεν θα απαιτήσει καμία έγκριση από το δικαστήριο.

Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αναφερόμενη συμφωνία και κάλεσαν το Κογκρέσο να ψηφίσει νομοθεσία που θα περιορίζει τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων για το προτεινόμενο ταμείο αποζημίωσης.

«Είναι καθαρή διαφθορά. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι καθαρή διαφθορά», δήλωσε την Παρασκευή η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, Δημοκρατική από τη Νέα Υόρκη. «Μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μια αίθουσα δεξιώσεων και 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα ταμείο μαύρου χρήματος για τους φίλους του προέδρου».

Από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Πενσυλβανίας Μπράιαν Φιτζπάτρικ υπογράμμισε ότι το ζήτημα ενδέχεται να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Δεν ξέρω καν πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Φιτζπάτρικ στο ABC News σχετικά με το ταμείο αποζημίωσης. «Ακούγεται σαν ένα ζήτημα που οι συνάδελφοί μας από την άλλη πλευρά του διαδρόμου θα πρέπει να επιλύσουν πολύ γρήγορα».

Με πληροφορίες από ABC News