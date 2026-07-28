7,1R στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός από κατάρρευση σπιτιού - Εκρήξεις και εγκλωβισμένοι σε εμπορικό κέντρο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από την κατάρρευση ενός σπιτιού μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Εξάλλου, 20 έως 30 υπάλληλοι ενός εμπορικού κέντρου που υπέστη ζημιές, παγιδεύτηκαν στο εσωτερικό, και δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό η επικοινωνία μαζί τους, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, που σημειώνει επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε εργοστάσιο χαρτιού.

Ζημιές στην Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό

Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και δεκάδες αναφορές για αγνοούμενους, ενώ εκφράζονται φόβοι και για νεκρούς, προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Οι αρχές της Ιαπωνίας, την ίδια ώρα, δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό κατοίκων και εργαζομένων.

Το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφεται στο Aeon Mall Kumamoto, στην πόλη Κασίμα, όπου σημειώθηκε έκρηξη λίγο μετά τον σεισμό, ακολουθούμενη από πυκνούς λευκούς καπνούς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δεύτερο επίπεδο του εμπορικού κέντρου κατέρρευσε μερικώς, εγκλωβίζοντας μεγάλο αριθμό ανθρώπων στο εσωτερικό.

Φωτιά σε κτίριο στην Ιαπωνία μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ

7,1R στην Ιαπωνία: Αγνοούνται 20 έως 30 εργαζόμενοι

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι ζημιές στο κτίριο δεν τους επιτρέπουν να εισέλθουν από το ισόγειο, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την εκτίμηση της κατάστασης όσο και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, 20 έως 30 εργαζόμενοι του εμπορικού κέντρου εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές ερευνούν εάν έχουν εγκλωβιστεί στο κτίριο, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκονται και πελάτες, καθώς πολλοί είχαν προλάβει να απομακρυνθούν στους εξωτερικούς χώρους μετά τον σεισμό.

Μέχρι τις 21:00 τοπική ώρα Ιαπωνίας, τέσσερις τραυματίες είχαν μεταφερθεί από το εμπορικό κέντρο σε νοσοκομεία και όλοι τους βρίσκονταν σε καλή κατάσταση και είχαν τις αισθήσεις τους.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για περίπου δέκα ακόμη αγνοούμενους σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Σοβαρές ζημιές σε υποδομές στην Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές υπέστη και το οδικό δίκτυο της περιφέρειας. Εναέριες εικόνες της δημόσιας τηλεόρασης NHK έδειξαν ότι τμήμα της γέφυρας Ουεγιανάγκι, στην πόλη Γιατσουσίρο, κατέρρευσε μέσα στο ποτάμι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το τμήμα που κατέρρευσε αφορούσε διάδρομο αποκλειστικής χρήσης για πεζούς και ποδηλάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι τοπικές αρχές εξετάζουν τα αίτια και την έκταση των ζημιών.

Στην ίδια πόλη, ο σεισμός προκάλεσε και την κατάρρευση της καμινάδας του εργοστασίου της Nippon Paper. Η καμινάδα έσπασε περίπου στο μέσο του ύψους της και κατέρρευσε, όπως κατέγραψε ελικόπτερο της NHK. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσει με τους εργαζομένους του εργοστασίου και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.

Την ίδια ώρα, στην πόλη Ούκι κατέρρευσε κατοικία, με την αστυνομία να αναφέρει ότι τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας αγνοούνται, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος βρίσκεται εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι στις θάλασσες Αριάκε και Γιατσουσίρο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το μέγεθος των καταστροφών και να συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή.

Με πληροφορίες από NHK News