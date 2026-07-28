7,1R στην Ιαπωνία: Βίντεο από την στιγμή του σεισμού - Κτίρια κατέρρευσαν, τουλάχιστον 50 τραυματίες

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε σήμερα τη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Από τον σεισμό, κάποια κτίρια κατέρρευσαν ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

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«Συνεχίζουμε να εκτιμούμε την έκταση των τραυματισμών και των υλικών ζημιών αλλά έχω ενημερωθεί ότι ήδη υπάρχουν αρκετοί τραυματίες. Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές και κτίρια κατέρρευσαν», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο γραφείο της στο Τόκιο.

«Πάνω απ’ όλα ζητώ από όλους να λάβουν μέτρα για να προστατευτούν, όπως το να αναζητήσουν ασφαλή τοποθεσία».

Ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 τραυματίες, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Πάνω από 10 σπίτια έχουν καταρρεύσει και κάποιοι κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό τεσσάρων εξ αυτών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αρκετοί άνθρωποι που επέβαιναν σε τρένο υψηλής ταχύτητας την ώρα του σεισμού επίσης, τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Nikkei.

Ιαπωνία: Άρση της προειδοποίησης για τσουνάμι

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 βαθμών, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, έπληξε σήμερα την επαρχία Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Η δόνηση που σημειώθηκε στις 16:27 (τοπική ώρα, 10:27 ώρα Ελλάδας) στο νησί Κιούσου, έφθασε στο μέγιστο επίπεδο (7) της κλίμακας που ονομάζεται «shindo» («σίντο») και που μετρά την ισχύ με την οποία γίνονται αισθητοί οι σεισμοί, διευκρίνισε η JMA.

Σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών είχε επίσης, σημειωθεί στη βόρεια Ιαπωνία στις 25 Ιουνίου, χωρίς να προκαλέσει θύματα ή σημαντικές ζημιές.

Η JMA είχε αρχικά εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως ένα μέτρο, προχωρώντας στη συνέχεια στην άρση της.

Το NHK μετέδωσε εικόνες που φαίνονται κτίρια να έχουν καταρρεύσει ή να έχει ξεσπάσει πυρκαγιά, δρόμοι να έχουν μεγάλες ρωγμές και ένα εμπορικό τρένο να έχει εκτροχιαστεί.

Μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές είναι ένα εμπορικό κέντρο, όπου σύμφωνα με το NHK σημειώθηκε και έκρηξη. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να καταφύγουν σε κέντρα εκκένωσης, δήλωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με μια σεισμική δόνηση να καταγράφεται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά.

Δεν έχουν εντοπιστεί άμεσα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας της περιοχής, δήλωσε η ιαπωνική ρυθμιστική αρχή πυρηνικής ενέργειας.

Σεισμός στην Ιαπωνία: «Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος»

Επίσης, περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο, σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power, που διευκρίνισε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες στην περιοχή συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

«Όταν συνέβη ο σεισμός, η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση περίπου μισή ώρα μετά τον σεισμό υπάλληλος του NHK στην επαρχία Κουμαμότο.

Η εταιρεία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της, ανάμεσά τους των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε τον διάδρομο απογείωσης/προσγείωσης με τις αεροπορικές εταιρείες να εκτρέπουν ή να ακυρώνουν πτήσεις. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνίας KDDI και Docomo ανακοίνωσαν ότι έχουν προκληθεί προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται πως η Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δύο καταστροφικούς σεισμούς- έναν μεγέθους 6,5 βαθμών τον οποίο ακολούθησε δύο ημέρες αργότερα ένας δεύτερος με μέγεθος 7,3 βαθμούς. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν τον θάνατο 273 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσοτέρων των 2.800.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ