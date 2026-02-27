7 λόγοι για τους οποίους μπορεί να σε διώξουν από μια πτήση - Και δεν είναι απλώς η κακή συμπεριφορά

Υπάρχουν κι άλλοι, εκτός από την κακή συμπεριφορά, που μπορεί να οδηγήσουν έναν επιβάτη σε πτήση, εκτός του αεροπλάνου.

Όπως σημειώνει ο Kyle Maltz, διευθύνων σύμβουλος του Dollar Flight Club, «παραδοσιακά, διώχνουν ανθρώπους από μια πτήση για ακραία συμπεριφορά, αλλά στην πραγματικότητα, ειδικά τελευταία, συχνά υπάρχουν μικρότερα πράγματα που απλώς κλιμακώνονται».

Οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αρνηθούν την επιβίβαση ή να ζητήσουν από κάποιον να αποχωρήσει από μια πτήση εάν η ασφάλεια ή η τάξη διακυβεύονται, είτε αυτό σημαίνει αγνόηση των οδηγιών του πληρώματος, πρόκληση αναστάτωσης ή κακή προσωπική υγιεινή.

Πάντως, οι περισσότερες από αυτές τις καταστάσεις είναι εύκολο να αποφευχθούν ακολουθώντας τις οδηγίες και δείχνοντας σεβασμό, τόσο προς το πλήρωμα όσο και προς τους συνεπιβάτες.

7 λόγοι για τους οποίους μπορεί να διώξουν επιβάτη από μια πτήση

Βίαιη ή επιθετική συμπεριφορά

Οι επιβάτες μπορούν να απομακρυνθούν από μια πτήση για βίαιη ή επιθετική συμπεριφορά, για απειλές ή για παρέμβαση στην ικανότητα ενός μέλους του πληρώματος να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Μόλις ένας επιβάτης αρνηθεί οδηγίες, κλιμακώσει μια αντιπαράθεση ή αποσπάσει την προσοχή του πληρώματος κατά την επιβίβαση, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μικρή ευελιξία επειδή αυτό γίνεται ζήτημα ασφάλειας. Αυτή η στάση υποστηρίζεται από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), η οποία διατηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής για άτακτη ή επικίνδυνη συμπεριφορά, που σημαίνει ότι οι επιβάτες που παρεμβαίνουν στα καθήκοντα του πληρώματος μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι μέχρι και με πρόστιμα. Όπως εξηγεί η συνιδρύτρια του Point.me, Tiffany Funk, «ένα άτομο που προκαλεί αναστάτωση, δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εμπειρία ή την ασφάλεια 150 άλλων». Σε αυτά τα σενάρια, λέει, «αν κάποιος δεν μπορεί να ηρεμήσει και να ενεργήσει με ευπρέπεια, οι υπάλληλοι των αεροπορικών εταιρειών έχουν περιορισμένη δυνατότητα εκτός από το να επιμείνουν στην αποβίβαση του ατόμου». Ο Maltz επαναλαμβάνει αυτό, λέγοντας στο Travel + Leisure ότι οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται νομικά να υπακούουν στην κρίση ενός μέλους του πληρώματος και όχι στην πρόθεση ενός επιβάτη, όταν διακυβεύεται η ασφάλεια ή η τάξη.

Παραβιάσεις του Κώδικα Ενδυμασίας

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ενδυματολογικούς κώδικες. Και σε σπάνιες περιπτώσεις, η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης ή απομάκρυνση επιβάτη από μια πτήση. Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες έχουν «ανοιχτή πολιτική», δίνοντας στα μέλη του πληρώματος τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσουν ποια ενδυμασία θεωρείται «κατάλληλη». Για να αποφύγετε εντελώς προβλήματα, είναι καλύτερο να αποφεύγετε τα ρούχα με άσεμνη ή προσβλητική γλώσσα και τα υπερβολικά αποκαλυπτικά ρούχα. Ένας καλός εμπειρικός κανόνας: αν θα το φορούσατε στην παραλία, μην το φοράτε στο αεροπλάνο. Όταν επιβάλλονται ενδυματολογικοί κώδικες, συνήθως δεν πρόκειται για προσωπικό στιλ, αλλά για το αν η ενδυμασία είναι ενοχλητική ή ασύμβατη με την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας.

Κακή υγιεινή

Έχετε βρεθεί ποτέ σε αεροπλάνο και έχετε πιάσει μια άσχημη μυρωδιά; Πιστέψτε το ή όχι, η κακή υγιεινή μπορεί να αποτελέσει λόγο απομάκρυνσης από μια πτήση. Η έντονη σωματική οσμή που θεωρείται προσβλητική από το πλήρωμα- ή που προκαλεί παράπονα από άλλους επιβάτες- μπορεί να οδηγήσει σε αναστάτωση σύμφωνα με τις πολιτικές των αεροπορικών εταιρειών, ειδικά εάν επηρεάζει την άνεση και την ευημερία των επιβατών.

Διαφωνία για τις θέσεις

Οι συγκρούσεις που σχετίζονται με τις θέσεις μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε απομάκρυνση από μια πτήση. Αυτό περιλαμβάνει την άρνηση τήρησης των οδηγιών του πληρώματος σχετικά με την κατανομή των θέσεων, τα παράπονα σε άλλους επιβάτες ή τη μετατροπή μιας μικρής ενόχλησης σε αντιπαράθεση. Όταν οι επιβάτες δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πληρώματος ή δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να παρέμβουν για να αποτρέψουν τις έντονες καταστάσεις.

Μέθη σε δημόσιο χώρο

Η μέθη σε δημόσιο χώρο αποτελεί επίσης, λόγο απομάκρυνσης από ένα αεροσκάφος. Ο λόγος είναι απλός: Η κατάσταση μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια, ειδικά σε έναν περιορισμένο χώρο, περίπου 30.000 πόδια στον ουρανό. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η μέθη σε δημόσιο χώρο μπορεί επίσης, να παραβιάζει τους τοπικούς νόμους, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνέπειες μπορούν να επεκταθούν πέρα ​​από την άρνηση επιβίβασης έως την εμπλοκή της ασφάλειας του αεροδρομίου ή των αρχών επιβολής του νόμου.

Κάπνισμα ή άτμισμα

Το κάπνισμα και το άτμισμα απαγορεύονται αυστηρά στα αεροπλάνα, ακόμη και στις τουαλέτες. Η παραβίαση αυτού του κανόνα αποτελεί σοβαρό παράπτωμα, καθώς μπορεί να ενεργοποιήσει τους ανιχνευτές καπνού και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Οι επιβάτες που πιάνονται να καπνίζουν ή να κάνουν άτμισμα εν πτήσει, μπορούν να απομακρυνθούν από την πτήση, να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμα ή να συλληφθούν κατά την προσγείωση.

Εμφάνιση ασθένειας

Τέλος, οι αεροπορικές εταιρείες είναι υπεύθυνες για την υγεία και την ασφάλεια όλων των επιβατών, επομένως εάν ένας επιβάτης φαίνεται άρρωστος και μπορεί να μεταδώσει τον ιό, το πλήρωμα μπορεί να αποφασίσει ότι δεν είναι ασφαλές για αυτόν να ταξιδέψει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Κατά γενικό κανόνα, είναι καλύτερο να περιμένει κανείς μέχρι να νιώσει καλύτερα για να πετάξει τόσο για τη δική του ασφάλεια όσο και για των γύρω του.

Με πληροφορίες από Τravel and Leisure