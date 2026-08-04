55 ώρες στο νερό: Κολυμβητής διέσχισε τη Βαλτική Θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία

Ο Bartłomiej Kubkowski πέτυχε ένα ιστορικό κατόρθωμα, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική Θάλασσα από τη Σουηδία έως την Πολωνία, καλύπτοντας απόσταση 160 χιλιομέτρων σε 55 ώρες.

Ο Πολωνός κολυμβητής ξεκίνησε την Παρασκευή από τις ακτές της Σουηδίας, πραγματοποιώντας την πέμπτη του προσπάθεια να ολοκληρώσει μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις της καριέρας του. Το βράδυ της Κυριακής έφτασε στις πολωνικές ακτές, όπου τον περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές.

Για να αναγνωριστεί επίσημα το επίτευγμά του, ο Kubkowski έπρεπε να βγει από τη θάλασσα χωρίς καμία βοήθεια και χωρίς να έχει δεχθεί υποστήριξη από συνοδευτικό σκάφος σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής. Η προϋπόθεση αυτή τηρήθηκε πλήρως.

Φτάνοντας στη στεριά, ο αθλητής παραδέχθηκε ότι ήταν τόσο εξαντλημένος, ώστε δεν μπορούσε ακόμη να συνειδητοποιήσει το μέγεθος του επιτεύγματός του. Για περισσότερες από δύο ημέρες παρέμεινε αδιάκοπα μέσα στο νερό, χωρίς ύπνο και χωρίς ουσιαστική ανάπαυση, πραγματοποιώντας χιλιάδες κινήσεις με τα χέρια.

Η μάχη με την εξάντληση

Κατά τη διάρκεια της διάσχισης, μεγαλύτερος αντίπαλός του δεν ήταν μόνο η τεράστια απόσταση, αλλά και η ακραία σωματική και ψυχική καταπόνηση. Έπειτα από δεκάδες ώρες χωρίς ύπνο, πέρασε περιόδους κρίσης με δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη διαύγεια.

Η ομάδα που τον συνόδευε παρακολουθούσε συνεχώς την ασφάλεια και την πορεία του, φροντίζοντας παράλληλα να λαμβάνει τακτικά υγρά και ενέργεια.

Πέντε προσπάθειες μέχρι την επιτυχία

Η επιτυχία αυτή ήταν αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας και συνεχών προσπαθειών. Ο Kubkowski επιχείρησε για πρώτη φορά να διασχίσει τη Βαλτική το 2022, όμως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει έπειτα από 115 χιλιόμετρα.

Τα επόμενα χρόνια βελτίωνε σταδιακά τις επιδόσεις του και αποκτούσε την απαραίτητη εμπειρία για να ανταποκριθεί σε μια τόσο απαιτητική διαδρομή. Πιο κοντά στον στόχο είχε φτάσει το 2025, όταν κάλυψε περίπου 159 χιλιόμετρα και παρέμεινε στο νερό 53 ώρες, αλλά εγκατέλειψε μόλις 15 χιλιόμετρα πριν από τις πολωνικές ακτές λόγω ακραίας εξάντλησης.

Στη φετινή προσπάθεια αξιοποίησε όλη την εμπειρία που είχε αποκτήσει. Η προετοιμασία του περιλάμβανε αμέτρητες ώρες προπόνησης στην κολύμβηση, ασκήσεις αντοχής, ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας και ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα διατροφής.

Κολύμπησε και για φιλανθρωπικό σκοπό

Ο Πολωνός αφιέρωσε την επιτυχία του στους ωφελούμενους του ιδρύματος Cancer Fighters, για τους οποίους πραγματοποιήθηκε παράλληλα εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. Εδώ και χρόνια συνδυάζει τις ακραίες αθλητικές προκλήσεις με τη φιλανθρωπική δράση.

Ο Kubkowski κατέχει επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ κολύμβησης 24 ωρών, έχει κατακτήσει πολλά μετάλλια σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις και είναι εμπνευστής του προγράμματος Ultra Baltic Swim. Ωστόσο, η διάσχιση της Βαλτικής αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του.

Η προσπάθεια της Karolina Szczepaniak

Την ίδια περίοδο, η Ολυμπιονίκης Karolina Szczepaniak, η οποία έχει συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και του Λονδίνου και κατέχει παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για 72 ώρες αδιάλειπτης κολύμβησης, επιχείρησε επίσης να διασχίσει τη Βαλτική.

Στόχος της ήταν να φτάσει στην πόλη Pobierowo και να στηρίξει οικονομικά τη θεραπεία του 14χρονου Piotr Małolepszy. Η προσπάθειά της ολοκληρώθηκε έπειτα από 58 ώρες στο νερό, όταν βρισκόταν περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από τις πολωνικές ακτές.

Η διάσχιση της Βαλτικής θεωρείται μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων, καθώς οι αθλητές καλούνται να αντιμετωπίσουν την τεράστια απόσταση, τις συνεχείς μεταβολές του καιρού, τα παγωμένα νερά, τα κύματα και την ολοένα αυξανόμενη σωματική κόπωση.

Ύστερα από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες και χιλιάδες ώρες προπόνησης, ο Bartłomiej Kubkowski κατάφερε τελικά να γράψει ιστορία, ολοκληρώνοντας μόνος του τη διάσχιση της Βαλτικής Θάλασσας.

Με πληροφορίες από euronews.com