Η MSCHF κατέστρεψε τέσσερις τσάντες Hermès Birkin για να δημιουργήσει «τα ακριβότερα σανδάλια του κόσμου». Τα ζευγάρια των «Birkinstocks», όπως ονομάστηκαν, που δεν έχουν ωστόσο καμία σχέση με το γερμανικό brand παπουτσιών Birkenstock, κοστίζοντας μεταξύ 34.000 και 76.000 δολαρίων.

Η διάσημη καλλιτεχνική κολεκτίβα με έδρα το Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 2016 και έχει ασχοληθεί πολλές φορές με διάφορα «ανορθόδοξα» πρότζεκτ- από αφηρημένες ιδέες όπως να πληρώνει κόσμο να ασκεί κριτική σε εταιρίες που χαρακτηρίζει «σατανικές» (Amazon, Facebook, Tesla) μέχρι την δημιουργία προϊόντων όπως τα συγκεκριμένα Birkinstock.

Στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει το «Jesus shoe», αθλητικά Nike με σόλες γεμάτες αγιασμό, ενώ τον Μάιο του 2020 αγόρασαν ένα πίνακα του Damien Hirst έναντι 30.000 δολαρίων, στην συνέχεια τον έκοψαν και πούλησαν ξεχωριστά τα κομμάτια του, βγάζοντας από το «88 Holes» και κέρδος. Για το «MSCHF X» πήραν T-shirts από δέκα streetwear fashion brands, τα έκοψαν επίσης κομμάτια και δημιούργησαν καινούργιες μπλούζες.

Για το τελευταίο πρότζεκτ της, η MSCHF ξόδεψε 122.500 δολάρια για τέσσερις τσάντες Birkin αλλά και μερικά φθηνότερα αντίγραφα, που χρησιμοποιήθηκαν για εξάσκηση προκειμένου να βρουν ακριβώς ποια βήματα χρειάζονται και πώς να κόψουν τις τσάντες ώστε να γίνουν μετά σανδάλια. Τουλάχιστον δυο εργαστήρια επεξεργασίας δέρματος απέρριψαν την πρόταση συνεργασίας όταν η ομάδα επικοινώνησε μαζί τους, καθώς φοβήθηκαν στην ιδέα να κόψουν μια Birkin.

«Ξέρουμε πως μερικοί θα αντιδράσουν, θα αναρωτιούνται τι έχουμε πάθει. Δεν έχουμε πρόβλημα να μας μισούν. Την απάθεια δεν θέλουμε», λέει ο 23χρονος Daniel Greenberg, που έχει αναλάβει την γενικότερη στρατηγική της ομάδας. «Και μόνο η πράξη να κόψεις μια Birkin τρόμαξε τόσο κόσμο. Είναι σαν έργο τέχνης. Τόσο ιερό, που δεν μπορείς να το καταστρέψεις. Εμείς, πραγματικά, δεν θεωρούμε τίποτα ιερό στις επιλογές των υλικών μας. Κανονικά, κανείς δεν θα άγγιζε μια Birkin», προσθέτει ο 28χρονος Kevin Wiesner, ένας από τους καλλιτεχνικούς διευθυντές.

Όπως εξηγεί ο 28χρονος Lukas Bentel, έτερος καλλιτεχνικός διευθυντής, «οι τσάντες Birkin είναι σύμβολο πλούτου». «Μας συναρπάζει η ιδέα της καταστροφής ακριβών πραγμάτων και η δημιουργία κάτι καινούργιου από όλο αυτό», λέει ο Daniel Greenberg.

Η τσάντα Birkin, που πήρε το όνομά της από την ηθοποιό Jane Birkin, δημιουργήθηκε το 1984 από τον οίκο μόδας Hermès και είναι διάσημη για την διαχρονική αξία της, Μια από τις ακριβότερες του είδους που πουλήθηκαν ποτέ ήταν σε δημοπρασία του οίκου Christie's, το 2017, αγγίζοντας τα 370.000 δολάρια. Είναι όλες φτιαγμένες στο χέρι, χρειάζονται δουλειά τουλάχιστον 18 ωρών για να ετοιμαστούν και γενικά η ζήτηση ξεπερνάει την προσφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει λίστα αναμονής. Ενδεικτικά, ο ράπερ Drake, έχει τέτοια εμμονή μαζί τους που διαθέτει αρκετά ράφια αφιερωμένα στις συγκεκριμένες τσάντες, τις οποίες συλλέγει για την μέλλουσα γυναίκα του.

Drake owns the Hermès Himalaya Birkin which is The Rarest Handbag in the World. Last auction sold at $382,000. pic.twitter.com/ydRIjKY8qR