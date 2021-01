«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων και εκατομμυρίων άλλων που δολοφονήθηκαν συστηματικά στο Ολοκαύτωμα από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους» αναφέρει στο μήνυμά του ο γ.γ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τιμώντας τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

«Η φετινή επέτειος πραγματοποιείται υπό τη σκιά της πανδημίας COVID-19» συνεχίζει ο Γκουτέρες, «η οποία αποκάλυψε μακροχρόνιες πληγές και αδικίες στις κοινωνίες μας και συνέβαλε στην αναζωπύρωση του αντισημιτισμού και της ξενοφοβίας»

»Το Ολοκαύτωμα ήταν το αποκορύφωμα δύο χιλιετιών διακρίσεων, επιθέσεων, απελάσεων και περιοδικών μαζικών δολοφονιών Εβραίων. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει τον αντισημιτισμό για πάντα. Όμως όχι.

»Ο αντισημιτισμός δυστυχώς παραμένει ζωντανός. Σήμερα, οι λευκοί υπερασπιστές των διακρίσεων και οι νεοναζί επανεμφανίζονται, οργανώνουν και στρατολογούνται διασυνοριακά, εντείνουν τις προσπάθειές τους να αρνούνται, να διαστρεβλώνουν και να ξαναγράφουν την ιστορία, συμπεριλαμβανομένου του Ολοκαυτώματος.

»Η πανδημία COVID-19 τους έδωσε νέες ευκαιρίες να στοχεύσουν τις μειονότητες, με βάση τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνότητα, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία και τη μετανάστευση.

»Πρέπει να καταβάλουμε επείγουσες κοινές προσπάθειες για να τους σταματήσουμε. Καθώς εξετάζουμε την ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες και τα κενά, που εκτίθενται από την πανδημία και να ενισχύσουμε τους αμοιβαίους δεσμούς μας, με βάση τον κοινό μας ανθρωπισμό.

»Αυτή η χρονιά πρέπει να είναι χρονιά επούλωσης και θεραπείας. Θεραπεία από την πανδημία και θεραπεία για τις πληγωμένες κοινωνίες μας, στις οποίες το μίσος ριζώνει πολύ εύκολα.

»Όπως θυμόμαστε εκείνους που πέθαναν στο Ολοκαύτωμα και τιμούμε τους επιζώντες, η καλύτερη απόδοση τιμής είναι η δημιουργία ενός κόσμου ισότητας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας για όλους» καταλήγει στο μήνυμά του ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Today we honour the memory of the six million Jews & millions of others who were systematically murdered in the Holocaust.



Our best tribute to Holocaust victims & survivors is to create a world of equality, justice & dignity for all.#HolocaustRemembranceDay pic.twitter.com/a3X6UJQhqs