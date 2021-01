Αμετάβλητη παραμένει η στάση της Τουρκίας στο θέμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, τόνισε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Άκσοϊ.

Ο Χαμί Άκσοϊ σχολιάζοντας την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος και τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια σημείωσε μεταξύ άλλων πως στο Αιγαίο επικρατούν «ειδικές συνθήκες» και δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής επέκταση.

«Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια φτάνει στα νότια της πελοποννησιακής χερσονήσου και δεν επηρεάζει καθόλου το Αιγαίο. Η Τουρκία έχει ζωτικά δικαιώματα και συμφέροντα στο ημίκλειστο Αιγαίο Πέλαγος, όπου επικρατούν ειδικές γεωγραφικές συνθήκες. Η θέση της Τουρκίας ότι τα χωρικά ύδατα του Αιγαίου δεν πρέπει να επεκταθούν μονομερώς με τρόπο που να περιορίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και την πρόσβαση στην ανοικτή θάλασσα, τόσο της Τουρκίας όσο και τρίτων χωρών, είναι γνωστή από όλα τα μέρη. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

