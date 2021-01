Η εποχή του Τραμπ τελείωσε μετά από τέσσερα χρόνια πικρών αντιπαραθέσεων λέει το περιοδικό Spiegel βάζοντας τον Τζο Μπάιντεν στη θέση ενός προέδρου που αποκαθιστά την δημοκρατία.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο 46ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η Κάμαλα Χάρις είναι Αντιπρόεδρος και το περιοδικό με μία ανάρτησή του στο twitter, αναστρέφει το σλόγκαν του Τραμπ και βάζει τον νέο Αμερικανό πρόεδρο να «Κάνει την Αμερική Σπουδαία Ξανά».

Σε ένα βιντεάκι, το Άγαλμα της Ελευθερίας αποκαθίσταται. Το κεφάλι μπαίνει στη θέση του. Και αυτός που το τοποθετεί είναι ο Τζο Μπάιντεν.

Πρόκειται για μία επανάληψη παλαιότερης έκδοσης, πλέον με επίσημη μορφή,

Η νίκη του Τζό Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές έτυχε θερμής υποδοχής από τον Τύπο ανά τον κόσμο και το γερμανικό Der Spiegel αποφάσισε στις 7 Νοεμβρίου να κυκλοφορήσει «διορθώνοντας» τα πράγματα όπως τα είχε απεικονίσει στο εξώφυλλό του αρχές Φεβρουαρίου του 2017.

Τότε, μέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το Der Spiegel είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια φιλοξενώντας στο εξώφυλλό του ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον μεγιστάνα Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ως τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Στο ένα του χέρι του κρατούσε ένα ματωμένο μαχαίρι και στο άλλο το κεφάλι του αγάλματος που αιμορραγεί στο άλλο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά τις αμερικανικές εκλογές, και πριν το εμμονικό κυνήγι του Τραμπ να ανατρέψει την νίκη Μπάιντεν, το περιοδικό είχε απεικονίσει τον νέο Πρόεδρο να επανατοποθετεί το κεφάλι στο γαλμα της Ελευθερίας.

Νωρίτερα σήμερα η ορκωμοσία Μπάιντεν «επικύρωσε» την αποκατάσταση της δημοκρατίας και το Spiegel την απεικόνισε.

On Feb 4th, 2017, Der SPIEGEL featured a cover depicting Donald Trump beheading Lady Liberty. Today, on Nov 7th, 2020, we reference said cover by updating our current issue ... #46. pic.twitter.com/ilSRhEk3CK