Πέθανε το γηραιότερο γιγαντιαίο πάντα στον κόσμο, που ζούσε σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Η Xinxing, πέθανε σε ζωολογικό κήπο στο δήμο Chongqing της νοτιοδυτικής Κίνας, στις 8 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο ζωολογικός κήπος τη Δευτέρα. Ήταν 38 ετών.

Η Xinxing άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα υπνηλίας και απώλειας όρεξης στις 21 Οκτωβρίου. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα τις επόμενες μέρες και ανέπτυξε δύσπνοια, βήχα, κοιλιακή διάταση και πρόβλημα αφόδευσης, σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο Chongqing.

Εμπειρογνώμονες από διάφορα ιατρικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Διατήρησης και Έρευνας της Κίνας για το γιγαντιαίο πάντα, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν, αλλά τελικά πέθανε το μεσημέρι στις 8 Δεκεμβρίου.

Η ανατομική και παθολογική ανάλυση έδειξε ότι η γήρανση και η ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων προκάλεσαν πεπτικές διαταραχές και υποπρωτεϊναιμία στο σώμα του θηλαστικού. Αυτά οδήγησαν σε μόλυνση των πεπτικών και αναπνευστικών οδών που οδήγησαν τελικά σε θάνατο.

Η Xinxing γεννήθηκε το 1982 στην άγρια φύση της επαρχίας Baoxing στην Sichuan, όπου ο Γάλλος καθολικός ιερέας, ζωολόγος και βοτανολόγος Armand David ανακάλυψε το είδος το 1869. Η ηλικία της ισοδυναμούσε με περισσότερα από 110 ανθρώπινα χρόνια.

Μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο Chongqing όταν ήταν περίπου ενός έτους και έμελλε να γίνει ο μητρικός αρχηγός μιας τεράστιας οικογένειας με πάνω από 150 πάντα μέχρι το τέλος του περασμένου έτους.

Οι απόγονοί της απλώνονται σε όλη την Κίνα αλλά και σε άλλες χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

