Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο του Χίθροου όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες επιβάτες μετά τους περιορισμούς στις πτήσεις λόγω της μετάλλαξης του κορωνοϊού.

Το νέο στέλεχος του ιού, που εντοπίστηκε αρχικά στη Βρετανία και έχει εμφανιστεί επίσης σε άλλες χώρες εντός αλλά και εκτός Ευρώπης, έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό και ντόμινο αναστολών πτήσεων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βίντεο που κυκλοφορούν από χθες στα social media δείχνουν επιβάτες στο αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο εν αναμονή οδηγιών από τις αεροπορικές εταιρίες για το εάν θα καταφέρουν να πετάξουν προς τους προορισμούς τους.

Στο αεροδρόμιο βρίσκονται επίσης και αρκετοί Βρετανοί που ετοιμάζονταν να πάνε στην επαρχία για Χριστούγεννα με τις οικογένειες τους.

This last minute stoppage of travel from the UK to Ireland was a genius idea. Now as well as this queue we have some lovely news that the @AerLingus flight was WAY overbooked by @britishairways so a plane's worth of Irish people are left in #Heathrow unable to get home. Hohoho pic.twitter.com/TAT83pyVYr