«Μείνετε σπίτι, δεν αξίζει το ρίσκο». Αυτή την έκκληση έκανε προς τους πολίτες, ενόψει γιορτών, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη.

«Καθώς πλησιάζουμε την περίοδο των γιορτών, η μετάδοση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης παραμένει έντονη και εξαπλωμένη», επεσήμανε σε δήλωσή του ο δρ. Χανς Κλούγκε, σημειώνοντας ότι έχουν καταγραφεί σχεδόν 23 εκατομμύρια κρούσματα κορωνοϊού στην Ευρώπη. Παράλληλα, επισημαίνει, οι θάνατοι που καταγράφονται καθημερινά παραμένουν στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της πανδημίας.

«Την ώρα που οικογένειες συζητούν πώς θα περάσουν τις γιορτές, έχω να κάνω μία τελική έκκληση», αναφέρει στη δήλωσή του, επισημαίνοντας ότι παραμένει η διαφορά «ανάμεσα σε αυτό που σας επιτρέπουν οι αρχές να κάνετε και σε αυτό που θα έπρεπε να πράξετε».

«Το ασφαλέστερο πράγμα αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνετε σπίτι», τονίζει ο αξιωματούχος του ΠΟΥ και ενόψει των γιορτών θέλει να στείλει ένα τριπλό μήνυμα στους πολίτες:

«Αναγνωρίστε ότι, ακόμη κι αν είστε χωριστά από τους αγαπημένους σας, δεν είστε μόνοι. Αναζωπυρώστε το συλλογικό πνεύμα με το οποίο τα βγάλαμε πέρα σε αυτή την κρίση: επικοινωνήστε, συνδεθείτε, στηρίξτε. Να θυμάστε ότι το πιο ασφαλές πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε στο σπίτι».

