Η πρόταση του αρθρογράφου της Wall Street Journal ότι η επόμενη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Τζίλ Μπάιντεν πρέπει να σταματήσει να αναφέρεται στον εαυτό της ως «δρ» προκάλεσε οργισμένη αντίδραση στο διαδίκτυο.

Ο Τζόζεφ Έπσταϊν αποκάλεσε την δρ. Μπάιντεν «kiddo» (παιδάκι) και συνέκρινε το διδακτορικό της στην εκπαίδευση με τιμητικά πτυχία που δίνονται σε διασημότητες.

«To "δρ Τζιλ Μπάιντεν" ακούγεται και μοιάζει απατηλό, για να μην πω κωμικό», έγραψε στην Wall Street Journal.

Το άρθρο γνώμης με τον τίτλο «Υπάρχει γιατρός στον Λευκό Οίκο; Oχι, αν χρειάζεται πτυχίο ιατρικής» προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες των social media, που υποστήριξαν ότι το άρθρο αντικατοπτρίζει τις σεξιστικές στάσεις που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Μπάιντεν, η οποία χρησιμοποιεί τον ακαδημαϊκό της τίτλο στο προφίλ της στο Twitter, έλαβε το διδακτορικό της το 2007 από το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ, εστιάζοντας την διατριβή της στη διατήρηση των φοιτητών στα κοινοτικά κολέγια.

Κατέχει επίσης δύο μεταπτυχιακούς τίτλους και θα είναι μία από τους πιο μορφωμένες πρώτες Κυρίες στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Μαντάμ Πρώτη Κυρία - κυρία Μπάιντεν - Τζιλ - παιδάκι: μια συμβουλή για αυτό που μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να διαγράψετε «Δρ» πριν από το όνομά σας; Το δρ. Τζιλ Μπάιντεν ακούγεται και μοιάζει απατηλό, για να μην πούμε κωμικό.

»Πιστεύω ότι το πτυχίο σας είναι, Ed.D, διδάκτωρ εκπαίδευσης, που λάβατε από το Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέρ μέσω μιας διατριβής με τον ασυμβίβαστο τίτλο «Διατήρηση φοιτητών σε επίπεδο κοινοτικού κολεγίου: ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών».

»Ένας σοφός κάποτε είπε ότι κανείς δεν πρέπει να αποκαλείται «δρ». εκτός εάν έχει ξεγεννήσει παιδί. Σκεφτείτε το, δρ Jill, και αφήστε τον τίτλο» έγραψε ο αρθρογράφος.

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Χαρακτηριστική εκείνη της Μπέρνις Κινγκ, της μικρότερης κόρης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ .

«Αγαπητή δρ. Μπάιντεν. Ο πατέρας μου δεν ήταν γιατρός. Και η δουλειά του ωφέλησε πολύ την ανθρωπότητα. Το ίδιο και η δική σας» έγραψε.

Dear @DrBiden : My father was a non-medical doctor. And his work benefited humanity greatly. Yours does, too. pic.twitter.com/LD8eBt6ew2

Ο Doug Emhoff, σύζυγος της εκλεγμένης Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις επίσης στήριξε την μέλλουσα Πρώτη Κυρία.

Dr. Biden earned her degrees through hard work and pure grit. She is an inspiration to me, to her students, and to Americans across this country. This story would never have been written about a man. pic.twitter.com/mverJiOsxC