Οργή έχει προκαλέσει στην Αλβανία ο θάνατος ενός 25χρονου, που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή Laprakë των Τιράνων.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από το κτίριο του υπουργείο Εσωτερικών στα Τίρανα, επιχειρώντας να εισβάλουν μέσα ωστόσο απετράπησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χημικά.

Το πλήθος πετούσε πέτρες με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές στο κτίριο ενώ στις φλόγες τυλίχθηκε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από το υπουργείο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οκτώ άτομα έχουν τραυματιστεί, τρεις από τους οποίους μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ τραυματίστηκε και ένας δημοσιογράφος.

At least eight police officers and two protesters are reported to been injured



Protestors are demanding the resignment of the Minister of Interior @SanderLleshaj



Media is reporting that the protests have been called by popular social media accounts focusing on political memes. pic.twitter.com/eZd45IPj4G