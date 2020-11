Τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε την στιγμή κατάρρευσης μιας γέφυρας ενώ λίγα μέτρα μακριά βρισκόταν μια ρεπόρτερ, μιλώντας σε ζωντανή σύνδεση εν μέσω καταιγίδας.

Το περιστατικό συνέβη στη Βόρεια Καρολίνα, όπου την Πέμπτη σημειώθηκαν έντονες καταιγίδες.

Δείτε τα βίντεο με την στιγμή της κατάρρευσης:

Στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, η δημοσιογράφος Άμπερ Ρόμπερτς, έδειχνε on camera τον χείμαρρο του νερού κάτω από τη γέφυρα και τις ζημιές στον δρόμο, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο.

«Η γέφυρα κυριολεκτικά βυθίζεται. Κοιτάξτε το έδαφος, μπορείτε να δείτε ότι υποχωρεί», ακούγεται να λέει.

Δευτερόλεπτα αργότερα ένα κομμάτι του δρόμου πίσω της καταρρέει και πέφτε μέσα στα ορμητικά νερά, με την Ρόμπερτς να φωνάζει σοκαρισμένη, συνεχίζοντας ωστόσο την περιγραφής της.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB