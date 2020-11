Το συγκρότημα Village People χαιρέτησε τις χιλιάδες κόσμου, που τρόλαραν τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ήττα του στις εκλογές χορεύοντας το καθιερωμένο τραγούδι της εκστρατείας του, το Y.M.C.A., έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ, πολλές φορές πριν τις προεκλογικές ομιλίες του κουνήθηκε ρυθμικά ακούγοντας το τραγούδι Y.M.C.A.

Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές, χιλιάδες κόσμου βγήκε στοςυ δρόμους να πανηγυρίσει με ευφάνταστους τρόπους μεταξύ των οποίων να χορέψουν και το Y.M.C.A.

The crowd outside the White House celebrating Joe Biden’s projected victory is blaring YMCA — the song President Trump closed out his latest rallies with. pic.twitter.com/UkrsBq8l5M — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 7, 2020

Μάλιστα στον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter είχε ανεβάσει ο ίδιος το εξής βιντέκι προεκλογικά:

Οι ίδιοι οι Village People καλωσόρισαν την «εκ νέου διεκδίκηση του Y.M.C.A.» Το συγκρότημα ανήρτησε σχετικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, λίγες μέρες αφότου απείλησαν μήνυση τους ιθύνοντες της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για τη συνεχιζόμενη χρήση του τραγουδιού τους.

The YMCA is happening outside WH too pic.twitter.com/tHC9kaEOC2 — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) November 7, 2020

Center City Philly is now out in the streets dancing to the Trump campaign theme song - YMCA...pic.twitter.com/g2mJ1enLBt — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 6, 2020

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr