Ο κυκλώνας Δέλτα ενισχύθηκε σήμερα στην κατηγορία 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον και ενδέχεται να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνος», όταν φθάσει αύριο στη χερσόνησο Γιουκατάν στο Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο Δέλτα, που συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 215 χλμ/ώρα, θα περάσει από το νοτιοδυτικό τμήμα των νήσων Κέιμαν σήμερα το απόγευμα και θα είναι ένας «κυκλώνας κατηγορίας 4 εξαιρετικά επικίνδυνος, όταν θα αγγίξει το έδαφος στη χερσόνησο Γιουκατάν αύριο», προειδοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) από την έδρα του στο Μαϊάμι.

Deep moisture associated with Hurricane #Delta will cause heavy rainfall over portions of the Cayman Islands, western Cuba, and the northern Yucatan Peninsula through midweek. This rainfall could lead to significant flash flooding and mudslides. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/eTaIGCSBeq

Το βόρειο άκρο της χερσονήσου Γιουκατάν, όπου βρίσκεται μεταξύ άλλων το τουριστικό θέρετρο Κανκούν, τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού για κυκλώνες, όπως και η νήσος Κοζουμέλ. Σύμφωνα με το NCH, θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες 24 ώρες.

Το Μεξικό διέταξε την ανάπτυξη 5000 στρατιωτικών σε αυτήν την περιοχή στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

«Έχουν δοθεί οδηγίες για την κινητοποίηση 5000 ανδρών με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να προστατεύσουν τον πληθυσμό και ελπίζουμε πως ο κυκλώνας Δέλτα θα χάσει μέρος της ισχύος του», επισήμανε ο Μεξικανός πρόεδρος.

Ο Δέλτα θα κατευθυνθεί κατόπιν προς τον βορρά, πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, προτού κινηθεί προς τις νότιες ακτές των ΗΠΑ, πιθανόν στο επίπεδο της Λουιζιάνας, στην οποία θα μπορούσε να φθάσει από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής.

Now is the time for Louisianans to prepare Hurricane #Delta. This storm will affect Louisiana and everyone needs to prepare accordingly. Visit https://t.co/qGfYFDGzQd to make sure your game plan is ready and continue to listen to your local news and local officials. #lagov #lawx pic.twitter.com/pyjhUy5YRr