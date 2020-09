Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού έχει ξεκινήσει σε ένα χωριό της Βρετανίας, όπου λόγω των ισχυρών ανέμων, άμμος από την παραλία κάλυψε αυτοκίνητα, σπίτια, κήπους και δρόμους.

Κάτοικοι του χωριού Γουόλκοτ, σχολιάζοντας την θύελλα της Παρασκευής και του Σαββάτου, είπαν πως δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο.

Norfolk is wild! We've had no power since 11pm last night ...trees and power cables down everywhere and this is Walcott the next village to me ...it's sand 😳 pic.twitter.com/Vsn8yJp42g