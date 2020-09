Ο Τζέικομπ Μπλέικ, ο 29χρονος μαύρος που δέχτηκε επανειλημμένως τα πυρά λευκού αστυνομικού, στις 23 Αυγούστου, στην Κενόσα του Ουισκόνσιν, μιλά για τη ζωή του στο νοσοκομείο μετά το συμβάν που κατά πάσα πιθανότητα θα τον αφήσει παράλυτο από τη μέση και κάτω.

Παρά την κατάστασή του, ο 29χρονος, πατέρας έξι παιδιών, έδωσε και ένα μήνυμα ελπίδας λέγοντας πως «έχω ακόμη πολλή ζωή να ζήσω».

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από τον δικηγόρο της οικογένειας, ο Μπλέικ που δέχτηκε επτά σφαίρες στην πλάτη κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, μιλά κλινήρης ακόμα για το διαρκή πόνο που βιώνει.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj