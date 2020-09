Σε πάνω από 200.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή εκκένωσης των εστιών τους στην Ιαπωνία, λόγω του ισχυρού τυφώνα -πιθανώς του «ισχυρότερου των τελευταίων δεκαετιών»- που πλήττει τα νοτιοδυτικά της χώρας.

Ο τυφώνας Χαϊσέν (Haishen) αναμένεται να ενταθεί σήμερα, Κυριακή, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους άνω των 160 χλμ/ώρα.



Εκτιμάται ότι το ακραίο καιρικό φαινόμενο θα πλήξει το βόρειο τμήμα της νήσου Κιούσου, μιας από τις μεγαλύτερες της Ιαπωνίας, και κατόπιν θα κινηθεί προς τη δυτική της ακτή ως το πρωί της Δευτέρας, προτού κατευθυνθεί προς τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπενθυμίζεται πως ο τυφώνας Μαϊσάκ έπληξε την Πέμπτη την κορεατική χερσόνησο, αφήνοντας πίσω του δύο νεκρούς και – προσωρινά – χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η επέλασή του έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στη δυτική Ιαπωνία, με «λουκέτο» σε εργοστάσια, επιχειρήσεις και σχολεία, αλλά και την ακύρωση τουλάχιστον εκατοντάδων πτήσεων και δρομολογίων τρένων. Πάνω από 30.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στους νομούς Οκινάουα και Καγκοσίμα, το απόγευμα της Κυριακής.

Lashing it down here on Amami Oshima as #typhoon #Haishen closes in pic.twitter.com/2vytxmJagB